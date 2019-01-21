به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا قندهاری پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های دهه فجر که با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات در سمنان برگزار شد، ضمن بیان اینکه یک هزار برنامه متنوع ویژه ایام‌الله دهه فجر و سالگرد چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی تدارک دیده‌شده است، بیان کرد: این برنامه‌ها در بخش‌های متنوع و مختلفی چون هنری، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و ... اجرا می‌شود.

وی درباره مهم‌ترین برنامه‌های ایام‌الله دهه فجر در استان سمنان، افزود: برگزاری نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب اسلامی در استان یکی از شاخص‌ترین برنامه‌های این ایام است که به فراخور موضوع و زمان در شهرهای استان برپا خواهد شد.

برپایی نمایشگاه توانمندی های بانوان

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان بابیان اینکه نمایشگاه توانمندی بانوان در ۴۰ سال عمر بابرکت انقلاب اسلامی از دیگر برنامه‌های این ایام است، بیان کرد: در این نمایشگاه سعی می‌شود تا توانمندی‌ها و دستاوردهای بانوان استان درزمینه های مختلفی چون هنر، تولید، صنایع‌دستی و ... به نمایش گذاشته شود تا مردم رشد و بالندگی بانوان در دوران انقلاب اسلامی را به طور ملموس درک کنند.

قندهاری اجرای گروه سرود ۳۰۰ نفره در دوازدهم بهمن‌ماه در مصلاهای شهرهای شاهرود و سمنان را نیز از دیگر برنامه‌های هنری ایام‌الله دهه فجر دانست و افزود: نورافشانی در شب ۲۲ بهمن‌ماه، رژه موتورسواران و زنگ انقلاب همزمان با صبح دوزادهم و سیزدهم بهمن ماه و برپایی نمایشگاه های هنری و فرهنگی مختلف در سطح شهرستان ها و آموزشگاه های شهری و روستایی، تکریم خانواده شهدا، غباروبی گلزار شهدا و ... از دیگر برنامه‌های دهه فجر هستند.

وی افزود: افتتاح پروژه‌های عمرانی از دیگر اقداماتی است که با همراهی دستگاه‌های اجرایی استان سمنان و در صدر آن‌ها استانداری برای ایام‌الله دهه فجر و سالگرد چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی در نظر گرفته شده است.