سلسله نشست های دانش نقد سیاسی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه انتقادی متون کلاسیک در تحول و ارتقای علوم انسانی، نقش بسزایی دارد. زیرا از این طریق بی آن که خود را با حواشی و شرح های ناپخته مشغول کنیم، یک راست به سراغ سرچشمه های علوم انسانی رفته و از افق متون اصلی به سرگذشت علم نظر می افکنم و خیلی از بد فهمی های متن هم رفع می شود. مضافاً اینکه نیروی نقادی را بجای حواشی، صرف خود متن اصلی کردیم. اگر اراده ای بر خیز تمدنی باشد، اهمیت این موضوع دو چندان می شود.

به همین منظور پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین المللِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در صدد برگزاری سلسله نشست های علمی ماهانه با عنوان «دانش نقد سیاسی» برآمده است. اولین نشست آن به مطالعه انتقادی متن کتاب «شهریار» ماکیاولی اختصاص یافته است.

این نشست توسط شروین مقیمی عضو هیئت علمی پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین المللِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود. وی دستی هم در کار ترجمه متون فلسفه سیاسی غرب دارد و از جمله می توان به ترجمه کتاب «لویاتان در نظریه دولت تامس هابز » اثر کارل اشمیت اشاره کرد.

این نشست با عنوان «شهریار ماکیاولی به مثابه متن فلسفی» در تاریخ دوشنبه اول بهمن ماه ساعت ۱۵ تا ۱۷، در سالن ادب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.