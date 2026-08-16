به گزارش خبرنگار مهر، علی اسدالله بعد از ظهر یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه و خبرنگاران شهرستان تاکستان، با قدردانی از فرماندار و خبرنگاران این شهرستان در انعکاس اخبار جنگ و برگزاری مسابقه بزرگ «میدان یاری» اظهار کرد: تاکستان از شهرستانهای خوب استان از نظر کیفیت فعالیت رسانهای و میزان مشارکت مردم در این برنامه بود.
وی با اشاره به دو اصل مهم در خبرنگاری افزود: خبرنگار اگر صداقت نداشته باشد، نمیتواند در این حرفه ماندگار شود؛ خبرنگار باید مانند آینه باشد و آنچه در برابرش قرار دارد را بدون بزرگنمایی یا کوچکنمایی منعکس کند.
مسئول کانون بسیج رسانه استان قزوین ادامه داد: آینه در عین حال امانتدار است؛ تصویری را که از شما میبیند برای فرد دیگری بازگو نمیکند. بنابراین امانتداری در کنار صداقت از اصول مهم حرفه خبرنگاری است.
اسدالله با تأکید بر این اصل که «جز راست نباید گفت و هر راست نشاید گفت»، بیان کرد: خبرنگار باید پیش از انتشار هر خبر بررسی کند که این خبر چه مسئلهای را حل میکند و چه اثری بر جامعه خواهد داشت.
وی با اشاره به اهمیت آموزش و مهارت حرفهای خبرنگاران گفت: یکی از تکنیکهای مهم خبرنگاری، داشتن «دروازهبان خبره خبر» است؛ یعنی خبرنگار زمانی که خبری به دستش میرسد، باید بتواند تشخیص دهد که آیا انتشار آن ضروری است یا خیر و در صورت انتشار، چه مسئلهای را برای مردم و شهرستان حل خواهد کرد.
مسئول کانون بسیج رسانه استان قزوین افزود: خبرنگار باید آثار و پیامدهای انتشار یک خبر را بشناسد و صرفاً به دنبال انتشار سریع خبر نباشد؛ این نگاه باید در آموزشهای حرفهای خبرنگاران مورد توجه قرار گیرد.
اسدالله از آمادگی بسیج رسانه استان قزوین برای آموزش خبرنگاران شهرستان تاکستان خبر داد و گفت: آموزشهای خبرنگاری در تاکستان از ابتدای شهریورماه آغاز خواهد شد.
وی همچنین از آمادگی بسیج رسانه برای معرفی خبرنگاران توانمند به خبرگزاریها خبر داد و افزود: برخی خبرگزاریها نیز اعلام کردهاند خبرنگارانی را که از سوی بسیج رسانه معرفی شوند، به عنوان نماینده خواهند پذیرفت.
اسدالله با اشاره به انعکاس برخی اخبار تاکستان در رسانههای ملی گفت: بخشی از کلیپها و اخبار تولیدشده توسط خبرنگاران این شهرستان در شبکههای تلویزیونی پخش شد که یکی از عوامل مؤثر در این زمینه، حرفهای بودن، آموزشدیدگی و مورد اعتماد بودن خبرنگار بود.
وی در پایان تأکید کرد: خبرنگاران شهرستان تاکستان باید با ارتقای دانش و مهارتهای حرفهای، اخبار و ظرفیتهای شهرستان را در سطح استان و کشور مطرح کنند و واقعیتها را دقیق، صحیح و مسئولانه به افکار عمومی منتقل کنند.
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