به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر یکشنبه در یکصد و شانزدهمین نشست ستاد ساماندهی امور جوانان آذربایجان شرقی، جوانان و نوجوانان را سرمایهای ارزشمند برای آینده کشور دانست و اظهار کرد: جمعیت جوان کشور ظرفیت بزرگی برای آیندهسازی و پیشبرد روند توسعه به شمار میرود.
وی با اشاره به ضرورت توجه جدی به مسائل و دغدغههای نسل جدید افزود: جوانان امروز با چالشهایی در مسیر جامعهپذیری و اجتماعی شدن مواجه هستند و برای عبور از این مسائل باید زمینه حضور و مشارکت مؤثر آنان در عرصههای مختلف اجتماعی فراهم شود.
ضرورت تقویت تعامل میان نسلها
استاندار آذربایجان شرقی خانواده، مدرسه و گروه همسالان را از مهمترین عوامل مؤثر بر جامعهپذیری نوجوانان و جوانان عنوان کرد و گفت: دستگاههای متولی امور جوانان نیز باید با طراحی برنامههای متنوع فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، زمینه تعامل و مشارکت بیشتر نسل جدید را فراهم کنند.
سرمست ادامه داد: برگزاری مسابقات گروهی و رویدادهای فرهنگی و اجتماعی میتواند نقش مؤثری در تقویت روحیه مشارکت، مسئولیتپذیری و جامعهپذیری جوانان داشته باشد و از شکلگیری شکاف و گسست میان نسلها جلوگیری کند.
وی با تأکید بر اهمیت انتقال ارزشها و تجربیات نسلهای گذشته به نسل جوان تصریح کرد: این انتقال زمانی اثربخش خواهد بود که با زبان و ادبیات نسل جدید صورت گیرد؛ چرا که تا زمانی که دغدغهها و شرایط نسل جدید را نپذیریم، نمیتوان انتظار داشت آنان نیز ارزشها و تجربیات نسل گذشته را بپذیرند.
ارزیابی عملکرد دستگاهها بر اساس اثربخشی
استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت توجه دستگاههای اجرایی به نتایج واقعی اقدامات خود تأکید کرد و گفت: کسب رتبههای برتر مدیریتی به تنهایی کافی نیست و آثار عملکرد دستگاهها باید در زندگی روزمره مردم و بهبود شرایط جامعه قابل مشاهده باشد.
سرمست خاطرنشان کرد: در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی، کیفیت و میزان اثربخشی اقدامات باید در کنار شاخصهای کمی مورد توجه قرار گیرد.
وی تعامل سازنده میان نسلها را زمینهساز پویایی جامعه دانست و گفت: تداوم فرآیند جامعهپذیری نسل جدید نیازمند برنامهریزی مستمر و شناخت دقیق نیازها و دغدغههای جوانان است و این موضوع باید از مأموریتهای مهم دستگاههای متولی امور جوانان باشد.
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