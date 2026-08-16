یوسف پور: برای حل مشکلات معیشتی خبرنگاران باید اقدامات عملی برداشت

به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین یوسفپور ظهر یکشنبه در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار با اشاره به برخی مشکلات خبرنگاران در حوزه بیمه اظهار کرد: در مواردی دوستان رسانهای به دلیل حضور نداشتن خبرنگار در دفتر رسانه با جریمه مواجه میشوند در حالی که پرونده خبرنگار در مجموعه مربوطه موجود است و حرفه اصلی وی نیز خبرنگاری محسوب میشود.
وی افزود: ماهیت فعالیت رسانهای با بسیاری از مشاغل اداری تفاوت دارد و خبرنگار بخش قابل توجهی از زمان کاری خود را خارج از دفتر و در سطح شهر سپری میکند تا برنامهها، رویدادها و موضوعات خبری را پوشش دهد.
مدیرعامل خانه مطبوعات قم ادامه داد: بسیاری از خبرنگاران از نخستین ساعات روز برای پوشش برنامههای مختلف آفیش میشوند و ممکن است در طول یک روز چندین بار از یک نقطه شهر به نقطه دیگری مراجعه کنند بنابراین طبیعی است که فرصت حضور مستمر و ثابت در دفتر رسانه را نداشته باشند.
یوسفپور تصریح کرد: اگر خبرنگاری تمام روز خود را صرف پوشش رویدادهای خبری کند، نمیتوان صرفاً بر مبنای حضور فیزیکی یا نبودن او در دفتر رسانه درباره فعالیت حرفهای وی تصمیمگیری کرد و لازم است شرایط کاری این حرفه در بازرسی کارشناسان بیمه تامین اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
مسئله بیمه خبرنگاران باید تخصصی بررسی شود
وی با تأکید بر ضرورت رسیدگی عملی به این موضوع عنوان کرد: برای حل مسئله موجود، برگزاری یک نشست مشترک میان مسئولان مرتبط ضروری است و از استاندار قم درخواست میکنیم این موضوع را به صورت جدی دنبال کنند.
مدیر خانه مطبوعات قم پیشنهاد کرد: جلسهای تخصصی با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل تأمین اجتماعی و نمایندگان جامعه رسانهای برگزار شود تا ابعاد موضوع به صورت دقیق بررسی و برای آن به نتیجه مشخصی برسیم.
نشستهای خبری باید ساماندهی شوند
مدیر خانه مطبوعات قم در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت برگزاری نشستهای خبری دستگاههای اجرایی پرداخت و گفت: یکی از دغدغههای جدی خبرنگاران، نحوه برنامهریزی و برگزاری نشستهای خبری در شهر قم است که این موضوع در شورای اطلاعرسانی استان نیز مطرح و پیگیری شده است.
وی افزود: برای ساماندهی نشستهای خبری، آییننامهای تدوین و ابلاغ شده اما در عمل همچنان در اجرای مطلوب آن مشکلاتی وجود دارد و این ضوابط در همه موارد به شکل مورد انتظار اجرا نمیشود.
یوسفپور بیان کرد: هنگامی که یک دستگاه اجرایی تصمیم به برگزاری نشست خبری میگیرد، باید سازوکار روشنی برای دعوت و حضور خبرنگاران وجود داشته باشد تا رسانهها بتوانند بر اساس ضوابط مشخص در این برنامهها شرکت کنند.
وی ادامه داد: حتی درباره شیوه تقدیر از خبرنگارانی که در حوزه فعالیت یک دستگاه اجرایی یا اداره عملکرد مطلوبی داشتهاند، سازوکارهایی پیشبینی شده است اما در برخی موارد این ضوابط اجرا نمیشود و لازم است روندی مشخص و قابل اتکا برای آن وجود داشته باشد.
مدیرخانه مطبوعات قم گفت: گاهی نشستهایی برگزار میشود که جامعه رسانهای از برگزاری آن اطلاع کافی ندارد یا اطلاعرسانی درباره آن به صورت محدود انجام میشود و در برخی موارد نیز مجموعه برگزارکننده اهتمام لازم را برای دعوت از خبرنگاران و استفاده از ظرفیت روابط عمومی خود ندارد.
ظرفیت روابط عمومیها باید فعال شود
وی تصریح کرد: دستگاههایی که از مدیر یا کارشناس روابط عمومی برخوردار هستند باید از این ظرفیت برای برنامهریزی دقیق و مناسب نشستهای خبری استفاده کنند و شرایطی فراهم شود که خبرنگاران رسانههای مختلف امکان حضور در این برنامهها را داشته باشند.
یوسفپور افزود: هدف از برگزاری نشست خبری باید تولید محتوای رسانهای و انتقال اطلاعات دقیق به جامعه باشد و فراهم کردن زمینه حضور خبرنگاران میتواند به شکلگیری خروجی رسانهای مناسب از این برنامهها کمک کند.
وی با اشاره به ضرورت رعایت عدالت حرفهای میان رسانهها عنوان کرد: باید میان رسانهای که برای تهیه خبر و گزارش وقت، انرژی و هزینه صرف میکند با رسانهای که صرفاً مطالب تولیدشده دیگران را بازنشر یا کپی میکند، تمایز حرفهای وجود داشته باشد.
مدیرعامل خانه مطبوعات قم ادامه داد: این تفاوت و تمایز میتواند در چارچوب ضوابط و آییننامههای موجود مورد توجه قرار گیرد تا تلاش رسانههایی که به صورت حرفهای برای تولید محتوای خبری فعالیت میکنند، نادیده گرفته نشود.
وی اظهار کرد: ساماندهی نشستهای خبری تنها به نحوه دعوت خبرنگاران محدود نمیشود بلکه باید سازوکاری وجود داشته باشد که ظرفیت واقعی رسانهها برای تولید و انتشار محتوای حرفهای مورد توجه قرار گیرد و دستگاههای اجرایی نیز از ظرفیت روابط عمومی خود در این مسیر استفاده کنند.
مشکلات خبرنگاران باید به اقدام عملی برسد
یوسفپور با اشاره به مجموعه مطالبات مطرحشده از سوی جامعه رسانهای قم گفت: امیدواریم سه موضوع مطرحشده، بهویژه مسائل مربوط به مسکن و بیمه خبرنگاران، با پیگیری مستقیم مدیریت استان به نتیجه برسد.
وی افزود: انتظار خبرنگاران این است که طرح این مسائل در جلسات مختلف به تصمیمهای اجرایی منتهی شود و در نهایت شاهد اقدام عملی برای رفع مشکلات جامعه رسانهای استان باشیم.
مدیرعامل خانه مطبوعات قم تأکید کرد: خانه مطبوعات آمادگی دارد در چارچوب جلسات تخصصی، مسائل و مشکلات موجود در حوزه فعالیت رسانهها را مطرح کند تا با حضور دستگاههای مرتبط، راهکارهای مشخصی برای آنها مورد بررسی قرار گیرد.
مسکن خبرنگاران باید تعیین تکلیف شود
مدیر خانه مطبوعات قم در ادامه با اشاره به مسئله مسکن به عنوان یکی از مهمترین مطالبات جامعه رسانهای استان اظهار کرد: موضوع مسکن خبرنگاران از جمله مشکلاتی است که طی سالهای گذشته نیز مورد پیگیری قرار گرفته و خانه مطبوعات در دوره گذشته با حضور در شورای تأمین استان، موضوعات مرتبط با مسکن خبرنگاران را دنبال میکرد.
وی افزود: بخشی از اقداماتی که در گذشته برای حل این مسئله انجام شده بود، در ادامه بدون دستیابی به نتیجه اثربخش رها شد و لازم است این موضوع بار دیگر با جدیت در دستور کار قرار گیرد.
یوسفپور با درخواست از استاندار قم برای حمایت از خانهدار شدن خبرنگاران واجد شرایط گفت: انتظار داریم برای خبرنگارانی که شرایط لازم برای خانهدار شدن را دارند، از ظرفیت تعاونیهای مسکن خوشنام استان یا سایر روشهایی که مدیرکل راه و شهرسازی استان میتواند پیشنهاد دهد، استفاده شود تا زمینهای برای حل مشکل مسکن این قشر فراهم شود.
مدیرعامل خانه مطبوعات قم ادامه داد: استفاده از ظرفیتهای موجود در حوزه مسکن و طراحی یک سازوکار مشخص میتواند به خبرنگارانی که واجد شرایط هستند کمک کند تا بخشی از دغدغههای معیشتی آنان برطرف شود.
وی با اشاره به پیگیری موضوع از سوی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: حجت الاسلام روانبخش با حضور در خانه مطبوعات، پس از طرح موضوع مسکن خبرنگاران، قول داد این مسئله با حضور زنجیریفرانی، مدیرکل راه و شهرسازی استان قم، به صورت جدی دنبال شود.
یوسفپور خاطرنشان کرد: امیدواریم دستور حمایتی استاندار قم نیز در کنار پیگیری نماینده مردم قم و همکاری اداره کل راه و شهرسازی، موجب شود روند رسیدگی به مسئله مسکن خبرنگاران با سرعت بیشتری دنبال و این مطالبه دیرینه به نتیجه برسد.
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