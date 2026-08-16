به گزارش خبرگزاری مهر، آزاده نظربلند عصر یکشنبه در نشست با استاندار اردبیل، وضعیت استان از نظر تعداد کتاب و کتابخانه نسبت به جمعیت را مناسب دانست و اظهار کرد: اردبیل از ظرفیت مطلوبی در حوزه کتابخانههای عمومی برخوردار است و تعداد کتاب و کتابخانه در مقایسه با جمعیت، وضعیت مناسبی دارد.
وی با اشاره به وجود ۹۳ نقطه خدمت کتابخانهای در استان اردبیل، افزود: با وجود ظرفیتهای موجود، میزان مراجعه مردم برای دریافت و استفاده از کتاب متناسب با فضا و تعداد منابع موجود نیست.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور ادامه داد: در کنار احداث و توسعه فضاهای جدید، باید از ظرفیت فضاهای موجود بهطور مطلوب استفاده شود و متناسب با نیاز مخاطبان، کاربری و خدمات آنها را ارتقا داد.
نظربلند افزود: جذب مشارکت خیرین و بنگاههای اقتصادی از مسیر مسوولیت اجتماعی میتواند نقش مؤثری در تأمین تجهیزات، بهسازی فضاها و ارتقای سطح خدمات کتابخانههای عمومی استان داشته باشد.
وی بیان کرد: باید با ایجاد محیطهای جذاب، خدمات متنوع و متناسب با نیاز نسل امروز، زمینه حضور بیشتر مردم در کتابخانهها و تقویت فرهنگ مطالعه را فراهم کنیم.
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