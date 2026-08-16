دیدار مشاور استاندار آذربایجان شرقی با آزادگان سرافراز تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه در آستانه سالروز بازگشت غرورآفرین آزادگان به میهن اسلامی، عبدالرزاق میرآب مشاور استاندار آذربایجان‌شرقی در امور ایثارگران به همراه علی‌اکبر سلمانی مدیرکل بنیاد شهید آذربایجان‌ شرقی با هدف تجلیل از صبر، ایستادگی و رشادت‌ های یادگاران دوران دفاع مقدس به دیدار آنها رفتند.

در این دیدار، عبدالرزاق میراب مشاور استاندار آذربایجان‌شرقی در امور ایثارگران و علی‌اکبر سلمانی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، با علی جلیلی، سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۶۷ به اسارت دشمن بعثی درآمده بود، دیدار و گفت‌وگو کردند.

همچنین از افضل بهمن ‌نیا، معلم بازنشسته و آزاده سرافراز با بیش از دو سال سابقه اسارت و جانباز دوران دفاع مقدس و قربان خدادادی، جانباز و آزاده ‌ای که بیش از دو سال از عمر خود را در اسارت دشمن بعثی سپری کرده است، دیدار شد.

دیدار با امیر عبادی، آزاده و جانباز سرافراز با بیش از دو سال سابقه اسارت، و علی محمدی، آزاده‌ای از لشکر ۲۱ حمزه ارتش جمهوری اسلامی ایران که در منطقه دهلران به اسارت دشمن درآمده بود، از دیگر برنامه‌ های این دیدارها بود.

عبدالرزاق میراب، مشاور استاندار آذربایجان‌ شرقی در امور ایثارگران در این دیدارها با گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به کشور، صبر و استقامت آنان را میراثی ماندگار برای نسل‌های امروز و آینده عنوان کرد و بر ضرورت پاسداشت عملی جایگاه والای ایثارگران تأکید کرد.