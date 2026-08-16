ضرورت تقویت نقش مساجد در جذب و تربیت اقشار مختلف جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی عصر یکشنبه در همایش بزرگداشت روز جهانی مسجد در ساری با بیان اینکه مسجد باید نقش محوری در تربیت انسان داشته باشد، اظهار کرد: فلسفه اصلی مسجد، پاک شدن انسان از آلودگیهای باطنی، اخلاقی و روحی است و یکی از مهمترین این آلودگیها، تکبر است.
وی افزود: نماز باید انسان را از غرور و خودبینی دور کند و اثر واقعی آن در اخلاق و رفتار فرد نمایان شود؛ از این رو، نخستین کسانی که باید آثار تربیتی نماز و مسجد در آنها دیده شود، ائمه جماعات و ارکان مسجد هستند.
نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به آسیبهای موجود در برخی مساجد تصریح کرد: اگر در میان ارکان مسجد طهارت اخلاقی و رفتاری وجود نداشته باشد، با فلسفه مسجد سازگار نیست و امروز متأسفانه شاهد برخی اختلافات و ناسازگاریها در میان فعالان مسجدی هستیم.
وی با بیان اینکه اختلاف میان مسجدیها آسیب بیشتری به همراه دارد، گفت: ائمه جماعات، اعضای ارکان مسجد و پایگاههای مقاومت باید ابتدا خودشان یک نمازگزار و مسجدی واقعی باشند و صفات نادرستی همچون غرور، حسادت و تکبر را از خود دور کنند.
آیت الله محمدی لائینی در ادامه بر ضرورت توسعه جامعه مسجدی تأکید کرد و افزود: باید دو گروه را مورد توجه قرار دهیم؛ نخست افرادی که نماز میخوانند اما ارتباطی با مسجد ندارند و لازم است آنها را به سمت مسجد جذب کنیم و دوم کسانی که اهل نماز نیستند که باید با شیوه درست، آنها را با نماز و مسجد آشنا کنیم.
وی خاطرنشان کرد: مسجد زمانی میتواند نقش واقعی خود را در جامعه ایفا کند که هم ارکان آن از نظر اخلاقی و رفتاری الگو باشند و هم درهای مسجد به روی اقشار مختلف جامعه باز باشد و زمینه حضور و مشارکت آنان فراهم شود.
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