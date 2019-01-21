یک میلیون خط تلفن ثابت بدون کارکرد تخلیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صدری در نشست خبری امروز با بیان اینکه تلفن های ثابت بدون کارکرد تخلیه و به شبکه مخابرات بازمی گردد، گفت: طی یک سال اخیر موضوع تعیین تکلیف تلفن های بدون کارکرد را که حدود 4 سال بلااستفاده مانده بودند در دستور کار قرار دادیم.

وی ادامه داد: پس از ٣ بار اخطار به مالکان این خطوط نسبت به تخلیه آن ها اقدام کرده تا این خطوط به مشترکان دیگر واگذار شود.

صدری با بیان اینکه یک میلیون شماره تلفن از این طریق تخلیه و به شبکه بازگردانده شده است، خاطرنشان کرد: هزینه نگهداری و آبونمان خطوط تلفن ثابت سالانه رقم بالایی است که خطوط تلفن بدون کارکرد باعث ضرر و زیان مخابرات می شود و برای این شبکه ، هزینه به همراه دارد.

وی گفت: هزینه حق اتصال و قیمت هر خط تلفنی که سلب امتیاز شده است با بدهی خط از محل آبونمان تهاتر خواهد شد.

تلاش مخابرات برای برگرداندن حکم دیوان عدالت

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درباره اجرای رای دیوان عدالت اداری برای لغو دریافت هزینه آبونمان از مشترکان گفت: در زمینه این حکم در حق مخابرات اجحاف شده است و این رای برای ابطال مصوبه سازمان تنظیم مقررات بوده که مخابرات مجبور به اجرای آن شده است.

صدری ادامه داد: لغو دریافت آبونمان از مشترکان صد درصد به ضرر مخابرات است و درآمد ۷۰۰ میلیارد تومانی سالانه مخابرات را کاهش می دهد. از این جهت ما نمی توانیم در مخابرات توسعه انجام دهیم و به همین دلیل در تلاش برای بازگرداندن این حکم هستیم.

وی گفت: ما مجبوریم قانون را اجرا کنیم و هم اکنون نیز در حال طراحی کردن سیستم ها به نحوی هستیم که حکم دیوان عدالت را اجرایی کنیم اما در کنار آن تلاش می کنیم که با کمک وزیر ارتباطات و مذاکره با دیوان عدالت بتوانیم این رای را بازگردانیم چرا که دریافت هزینه آبونمان برای نگهداری و توسعه شبکه مخابراتی کشور صرف می شود.

تبدیل ودایع مشترکان به سهام در دست بررسی است

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در مورد موضوع تبدیل ودایع مشترکان تلفن ثابت به سهام که در چند سال گذشته مطرح شده بود و رقمی معادل ۳۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می شد، گفت: این موضوع در دست بررسی حقوقی است در صورتی که به جمع بندی برسد آن را رسانه ای می کنیم.

صدری در پاسخ به اینکه احتمال تبدیل شدن ودایع تلفن ثابت به سهام تا چه حد قطعی است، گفت: فعلاً پاسخ شفافی برای این موضوع نداریم و تصمیم برای آنکه مبلغ ودیعه تلفن ثابت به صورت سهام به مردم داده شود، یکی از راهکارهایی است که پیش از این مطرح شده و هم اکنون نیز در دست بررسی حقوقی قرار دارد که در صورت جمع بندی نهایی آن را در رسانه ها اعلام می کنیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از راه اندازی مرکز تماس ۱۱۸ به زبان عربی و انگلیسی خبر داد و گفت: با توجه به ظرفیت های ۱۱۸، دو زبان عربی و انلگیسی را به این مرکز اضافه می کنیم تا توریست ها و مردم غیرفارسی زبان بتوانند برای دریافت اطلاعات به این مرکز تماس مراجعه کنند.

وی گفت در همین حال طرح تدوین ثبت مشاغل در ۱۱۸ به زودی کلید می خورد که بتوانیم از ظرفیت های ۱۱۸ برای اطلاع رسانی مشاغل استفاده کنیم.

کابل کشی فیبر نوری منازل رایگان شد

صدری با اشاره به اینکه طرح اجرای فیبر نوری منازل هم اکنون با سرعت بیشتری در حال انجام است، گفت: برای واگذاری یک و نیم میلیون پورت فیبر نوری سرمایه گذاری کردیم. از آنجائیکه هزینه کابل کشی طرح فیبر نوری منازل برای مردم گران بود، در طرح ویژه ای هزینه کابل کشی را رایگان کرده تا در هر جایی از ایران که مردم بخواهند درخواست سرویس دسترسی فیبر نوری داشته باشند بتوانیم آن را اجرایی کنیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: حتی در برنامه داریم که هزینه مودم نیز برای مردم به صورت رایگان و یا تقسیطی انجام می شود و تعرفه های سرویس فیبر نوری را نیز با تعرفه های ADSL یکسان کردیم.

وی ادامه داد: ارائه سرویس فیبر نوری منازل طی یک سال گذشته ۲۰۰ درصد افزایش داشته است.

صدری همچنین از توافق با ارائه دهندگان خدمات اینترنت (شرکت های FCP) خبر داد و گفت: آنچه که رگولاتوری، شرکت مخابرات را موظف کرده بود در زمینه ارائه خدمات طبق مصوبه بیت استریم انجام داده ایم و در تهران و سایر مراکز اعلام می کنیم که آمادگی صد درصدی برای اجرای این مصوبه را داریم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران مبلغ لاوصولی مخابرات را با شرکت های اینترنتی ۱۳۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: وصول بالای ۹۰ درصد این مبلغ حل شده است.

وی همچنین با اشاره به برنامه های مخابرات برای حمایت از کسب و کارهای نوپا و همکاری با پیام رسان های داخلی گفت: تفاهم نامه ای با سه پیام رسان داخلی برای استفاده از خدمات آنها منعقد کرده ایم که بر پایه آن کاربران مخابرات می توانند از بستر این پیام رسان ها برای دریافت خدمات مخابرات استفاده کنند.

صدری همچنین گفت: مخابرات آمادگی دارد تا در طرح ارتباط رسانی روستایی به تمامی روستانشینان تلفن ثابت در یک زمان بندی معقول ارائه دهد. بر این اساس متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه خدمات روستایی اجباری، تقاضای خود را برای دریافت خط تلفن به مخابرات ارائه دهند.

۱۵ میلیون قبض کاغذی حذف می شود

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در مورد حذف قبوض کاغذی تلفن به دنبال دستور وزیر ارتباطات گفت: هم اکنون حدود ۹۸ درصد مشترکان مخابرات قبوض خود را به صورت غیرحضوری پرداخت می کنند اما با این وجود ما طبق وظایفی که از قبل داشته ایم ۱۵ میلیون قبض تلفن ثابت در هر دوره صادر می کنیم.

وی گفت: به دنبال این هستیم که این قبوض به طور کامل حذف شود و مردم تنها از روش غیرحضوری نسبت به صورتحساب خود متعلق شده و آن را پرداخت کنند.

صدری ادامه داد: با بخشنامه جدید بانک مرکزی این امکان نیز وجود دارد که بتوانیم با شرکت های پرداخت الکترونیک قرارداد ببندیم تا به محض صدور قبوض هزینه آن از حساب مشترکان با اجازه خودشان برداشت شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: بیش از ۳۰ میلیون مشترک تلفن ثابت داریم و به صورت مرحله ای در حال حذف قبوض هستیم.

پیشنهاد مخابرات به رگولاتوری برای افزایش تعرفه های تلفن

صدری از پیشنهاد شرکت مخابرات به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای افزایش تعرفه های تلفن در سال آینده خبر داد و گفت: تعرفه های مخابراتی بسیار پایین است و ما پیشنهاد داده ایم که این تعرفه ها را عادلانه تر کنیم.

وی در مورد اینکه تعرفه اینترنت طبق اظهارات روز گذشته وزارت ارتباطات کاهش خواهد یافت، گفت: در حال حاضر تعرفه تلفن ثابت و دیتا به نفع ما نیست و با وجود اینکه ما تابع قوانین هستیم، اما کاهش تعرفه ها به صلاح ما نخواهد بود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه کیفیت اینترنت مخابرات افزایش پیدا کرده است، گفت: میانگین تاخیر ۱۲۵ میلی ثانیه ای در شبکه به زیر ۲۵ میلی ثانیه رسیده است. همچنین میزان رضایت مشتریان از اینترنت در یک نظرسنجی که انجام داده ایم حدود ۷۰ درصد اعلام شده است.

صدری همچنین از بروزرسانی واگذاری خطوط تلفن در اکثر مناطق مخابراتی خبر داد و گفت: تلفن ثابت در اکثر مناطق به روز واگذار می شود و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

وی همچنین از برنامه ریزی برای ارائه سرویس یکپارچه تلفن و دیتا خبر داد و گفت: بر مبنای پروژه FMC به زودی برای مشترکان دیتای موبایل بسته های ترکیبی مکالمه و اینترنت تعریف می کنیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران پیش بینی درآمد ۶۳۰۰ میلیارد تومانی را برای مخابرات در سال جاری عنوان کرد و گفت: سال گذشته این رقم ۵۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.

صدری با اشاره به اینکه درآمد عملکردی مخابرات ۸ درصد و درآمد عملیاتی این شرکت ۶ درصد رشد داشته است، گفت: شاهد رشد ۸ درصدی کل هزینه و ۴ درصدی هزینه عملیاتی مخابرات در یک سال بودیم و سود عملیاتی این شرکت ۴۸ درصد و سود خالص آن ۱۰ درصد رشد داشته است.

وی همچنین از اتمام قرارداد با مشاوران خارجی در مخابرات خبر داد و گفت: سعی کرده ایم از نیروهای داخلی در این شرکت استفاده کنیم.

صدری گفت: مصرف روزانه اینترنت مشترکان در یک سال گذشته ۶۱ درصد رشد داشته و مصرف اینترنت بین الملل با ۵۵ درصد رشد همراه بوده است. در همین حال ترافیک داخلی اینترنت طی یک سال گذشته ۴ برابر شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: هرگونه اعتراض و شکایتی از سوی کاربران از طریق سامانه ۲۰۲۱ پاسخ داده می شود.

وی همچنین از راه اندازی ۷۰۰ نقطه وای فای عمومی در کشور تا پایان شهریورماه خبر داد و گفت: هم اکنون ۳۰۰ نقطه در کشور به وای فای عمومی شرکت مخابرات ایران وصل است.

صدری گفت: میزان وابستگی به وندورهای خارجی به شبکه مخابرات ۳۰ درصد است و ما امیدواریم این ۳۰ درصد نیز با استفاده از تولیدات داخلی کاهش پیدا کند.