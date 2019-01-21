ایرباس در اندیشه تولید هواپیماهای خودران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، گرازیا ویتادینی مدیر ارشد امور فناوری ایرباس در سخنرانی خود در کنفرانس طراحی و حیات دیجیتال در مونیخ آلمان تصریح کرد ایرباس قصد دارد با استفاده از هوش مصنوعی در آینده ای نزدیک هواپیماهای مسافربری تولید کند که بتوانند به طور کاملا خودکار به سمت مقصد پرواز کرده و در فرودگاه از قبل برنامه ریزی شده فرود آیند.

ایرباس قصد دارد این طرح را در دو مرحله اجرا کند. در مرحله اول یکی از دو خلبان هواپیماهای تولیدی ایرباس حذف شده و سیستم های رایانه ای جایگزین آن می گردد. در مرحله دوم خلبان دیگر هم حذف می شود و هدایت هواپیما به صورت کاملا خودران صورت می گیرد.

حذف خلبان از هواپیماهای مسافربری برای شرکت های هواپیمایی بسیار مفید است، زیرا هزینه های آنها را به علت عدم پرداخت حقوق به خلبان ها به میزان چشمگیری کاهش می دهد. بررسی ها نشان می دهد در سال ۲۰۱۷ بیش از ۳۰ میلیارد دلار بودجه در صنعت هواپیمایی صرف پرداخت حقوق به خلبانان شده است. از سوی دیگر این تحول به صرفه جویی در مصرف سوخت می انجامد، زیرا هواپیماهای خودران مسیریابی را با دقت بیشتری انجام می دهند.

البته مهم ترین چالش در این زمینه اقناع مقامات سیاسی و نیز مسافران عادی در مورد امنیت هواپیماهای خودران است. بررسی که در این زمینه توسط بانک سرمایه گذاری یو بی اس سوئیس صورت گرفته نشان می دهد ۵۴ درصد از مردم جهان فعلا به هیچ عنوان تمایلی به مسافرت با هواپیماهای خودران ندارند و تنها ۱۷ درصد از آنان با رضایت کامل حاضر به استفاده از چنین هواپیماهایی هستند. بنابراین به نظر می رسد در گام اول هواپیماهای باربری خودران شوند.