قطعی آب چشمه علی ۱۵ اسفند رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خلیل آبادی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه مشترک با فرماندار ویژه شهرری، عضو شورای اسلامی شهر، میراث فرهنگی شهرری و مدیر پروژه خط ۶ مترو گفت: با توجه به اهمیت حفظ اثر تاریخی چشمه علی و کاهش دبی آب آن، عملیات حفاری تونل مترو متوقف شده بود که با توافقات این جلسه، تصمیم بر ادامه کار و فعال شدن مجدد پروژه گرفته شد.

خلیل آبادی ادامه داد: شروع مجدد پروژه فراز و فرودهایی را در دبی و جریان آب چشمه علی خواهد داشت که توافق شد تا این قضیه تحمل شود و طبق نظر مجریان مترو، این کاهش بعد از ۱۵ اسفند جبران می شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش گفت: چشمه علی از کوه های شرق تهران سرچشمه گرفته و منشاء دائمی آبدهی دارد و در این مدت نیز مسیر جریان آب دچار اختلال شده بود که با آب بندی و بازسای این مسیر مشکل کاهش دبی آب چشمه رفع خواهد شد.

این جلسه مشترک به همت شهرداری منطقه ۲۰ با هدف تسریع در پروژه توسعه خط ۶ مترو برگزار شد و با ارائه گزارش مدیر خط ۶ مترو که بر پایه تحقیقات علمی و مستندات کارشناسی شده بود ادامه یافت.