هوشیاری جامعه در برابر تهدیدهای خارجی تداوم داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام اللهنور کریمیتبار در خطبههای نماز جمعه شهر ایلام با اشاره به آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس اظهار کرد: مدرسه تنها محل آموختن کتابهای درسی نیست، بلکه محیطی برای پرورش اخلاق، ایمان، هویت، مسئولیتپذیری، خلاقیت و مهارتهای اجتماعی دانشآموزان است.
وی افزود: تحقق اهداف تعلیم و تربیت تنها بر عهده آموزش و پرورش نیست و والدین، معلمان، مدیران مدارس و دستگاههای دولتی باید در کنار یکدیگر برای تربیت نسل آینده کشور تلاش کنند.
نماینده ولی فقیه در استان ایلام بر ضرورت اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: مفاد این سند راهبردی باید به برنامه تبدیل و در مدارس اجرا شود تا نسلی تربیت شود که در کنار دانش، از ایمان، اخلاق، هویت ملی، قانونمداری، خلاقیت و مسئولیتپذیری برخوردار باشد.
وی خطاب به دانشآموزان نیز گفت: انتظار رهبر انقلاب از نسل نوجوان در سه موضوع تحصیل، تهذیب و ورزش خلاصه میشود و دانشآموزان باید در این سه عرصه تلاش کنند.
امام جمعه ایلام با اشاره به روز پرچم اظهار کرد: پرچم یک تکه پارچه نیست، بلکه نماد هویت، استقلال، عزت و وحدت یک ملت است و پرچم جمهوری اسلامی ایران بخشی از تاریخ، فرهنگ و هویت مشترک ایرانیان را نمایندگی میکند.
وی حضور مردم در صحنه را نشانهای از وحدت و انسجام ملی دانست و بیان کرد: مردم ایران در شرایط سخت نشان دادهاند که از سرزمین، دین، استقلال و هویت خود دفاع میکنند.
حجتالاسلام کریمیتبار با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ روانی دشمن گفت: دشمن در جنگ نظامی نتوانسته به اهداف خود دست پیدا کند و یکی از مهمترین راهبردهای آن ایجاد اختلاف و شکاف در داخل کشور است.
وی تأکید کرد: نباید اختلافهای حزبی، جناحی و سلیقهای به عاملی برای تضعیف انسجام داخلی تبدیل شود و دشمن نباید از اختلافات داخلی برای ضربه زدن به کشور استفاده کند.
امام جمعه ایلام با اشاره به بحثهایی درباره ادامه جنگ و مذاکره بیان کرد: جمهوری اسلامی در این شرایط در حال دفاع از خود است و تصمیمگیری درباره مسائل کلان جنگ و صلح بر اساس ساختار قانونی کشور انجام میشود.
وی با اشاره به تجربههای گذشته در مذاکرات توضیح داد: در موضوع مذاکره باید هوشیار بود و فریب طرف مقابل را نخورد؛ تجربههای گذشته نشان داده است که اعتماد بدون تضمین میتواند هزینهزا باشد.نماینده ولی فقیه در استان ایلام همچنین بر ضرورت توجه به تجربه جنگ و مذاکرات گذشته تأکید و یادآوری کرد: دشمن نباید تصور کند با فشار و تهدید میتواند اراده ملت ایران را تغییر دهد.
حجتالاسلام کریمیتبار با اشاره به نقش رسانهها و فضای مجازی گفت: یکی از ابزارهای دشمن، ایجاد جنگ روانی، انتشار اخبار نادرست و تضعیف روحیه مردم است و جامعه باید اطلاعات خود را از منابع مختلف و قابل اعتماد دریافت کند.
وی افزود: دشمن در تلاش است با ایجاد اختلاف، ناامیدی و تضعیف روحیه عمومی، انسجام جامعه را هدف قرار دهد و در این شرایط هوشیاری مردم و توجه به واقعیتها اهمیت بیشتری پیدا میکند.
امام جمعه ایلام همچنین با اشاره به اظهارات برخی مقامهای خارجی درباره تحولات اخیر، بر ضرورت بررسی دقیق ادعاها و توجه به ابعاد جنگ رسانهای تأکید کرد.
حجتالاسلام کریمیتبار با قدردانی از حضور مردم در صحنه، وحدت و انسجام ملی را از عوامل مهم حفظ امنیت و استقلال کشور دانست و بر تداوم هوشیاری جامعه در برابر تهدیدهای خارجی و تلاش برای حفظ انسجام داخلی تأکید کرد.
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