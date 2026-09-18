به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کمیته برگزاری بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶، مشعل بازیهای پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ با الهام از فرهنگ ژاپن، ویژگیهای منطقه میزبان و آرزوهای مشترک برای برگزاری بازیهایی فراگیر، طراحی شده است.
در فاصله حدود یک ماه تا آغاز پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی، مشعل این رویداد در قالب «مشعلگردانی» از دستی به دست دیگر سپرده خواهد شد تا در نهایت در مراسم افتتاحیه به آتشدان بازیها برسد.
مشعلگردانی، حامل امیدها و آرزوهای هر یک از مشعلداران، بخشی از هویت بازیها و فرصتی برای گردهم آمدن مردم در مسیر برگزاری این رویداد بزرگ ورزشی در ژاپن، استان آیچی و شهر ناگویا خواهد بود.
مشخصات مشعل بازیهای پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶:
طول: حدود ۷۰۰ میلیمتر
وزن: حدود یک هزار و ۳۰۰ گرم
جنس: آلومینیوم
رنگ: نارنجی
در طراحی مشعل، سهولت در حمل و تعادل وزن مورد توجه قرار گرفته است تا مشعلداران بتوانند با اطمینان آن را در مسیر حمل کنند.
شعار مشعلگردانی این دوره، «یک شعله برای همه» است؛ شعلهای که قرار است با گردهم آوردن آرزوها، نمادی از یکدلی و حرکت مشترک به سوی بازیهایی برای همه باشد.
پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی از ۲۶ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۵ با حضور حدود ۴ هزار ورزشکار در ۱۸ رشته ورزشی به میزبانی ژاپن، در استان آیچی و شهر ناگویا (شهر اصلی میزبانی)، برگزار خواهد شد.
با نزدیک شدن به پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی، مشعل این رویداد با عبور از شهرها و در دست مشعلداران، پیام امید، آرزو و همدلی را به آیین افتتاحیه خواهد رساند.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کمیته برگزاری بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶، مشعل بازیهای پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ با الهام از فرهنگ ژاپن، ویژگیهای منطقه میزبان و آرزوهای مشترک برای برگزاری بازیهایی فراگیر، طراحی شده است.
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