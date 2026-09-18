به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد نبی موسوی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه اهواز اظهار کرد: بیش از ۶ ماه است که دشمن با تمام امکانات و تسلیحات به میدان آمده اما در برابر مقاومت نیروهای مسلح و ایستادگی ملت ایران ناکام مانده است.

وی با تاکید بر لزوم پایان سلطه منطقه‌ای بیگانگان افزود: سلطه منطقه‌ای آمریکا باید تضعیف شود تا نظمی نوین با همکاری همسایگان برای برقراری امنیت پایدار در منطقه شکل بگیرد؛ چرا که جمهوری اسلامی با تکیه بر توان دفاعی و موشکی خود تمامی تحرکات را رصد می‌کند.

امام جمعه اهواز به لزوم تداوم راه مقاومت اشاره و تصریح کرد: موفقیت‌های جبهه مقاومت مرهون روحیه ایثار و شهادت‌طلبی است و تا زمانی که دشمن از اقدامات خصمانه خود پشیمان نشود، پرچم دفاع از ارزش‌ها در اهتزاز خواهد ماند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت معیشت مردم پرداخت و بیان کرد: نظارت دقیق بر بازار در شرایط کنونی یک اولویت اساسی است و از دستگاه قضایی انتظار می‌رود با قاطعیت و بدون مسامحه با مخلان نظام اقتصادی و عاملان احتکار برخورد قانونی کند.

خطیب جمعه اهواز با اشاره به در پیش بودن سال تحصیلی جدید بیان کرد: مراکز آموزشی باید به طور کامل مهیای پذیرش دانش‌آموزان و دانشجویان شوند و تربیت نسل تراز انقلاب اسلامی نیازمند حضور معلمان و اساتیدی پایبند به مبانی اصیل دینی و ملی است.