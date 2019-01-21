رژیم صهیونیستی: پیش از حمله با روسیه هماهنگ کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، وزارت جنگ رژیم صهیونیستی می‌گوید در طول حمله شب گذشته به مواضع ارتش سوریه، از مکانیسم تماس اضطراری با روسیه استفاده کرده است.

«جاناتان کونریکوس» سخنگوی این وزارتخانه همچنین مدعی شد مکانیسم تنش‌زدایی در سوریه از سوی هر ۲ طرف حمایت می‌شود و حتی در حال حاضر نیز که وی در حال صحبت است؛ این مکانیسم رعایت می‌شود.

وی افزود: این مکانیسم شب گذشته نیز در تطابق با روش‌های استاندارد رعایت شد.

گفتنی است روز گذشته رژیم صهیونیستی اقدام به حمله به سوریه کرد که با واکنش نیروی هوایی سوریه مواجه شد. در همین رابطه وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه ای از انهدام موشک های کروز و بمب های هدایت شونده اسرائیل از سوی سامانه دفاع هوایی سوریه خبر داد.

در این بیانیه آمده است که سامانه دفاع هوایی سوریه ۳۰ موشک کروز و بمب هدایت شونده اسرائیل را منهدم کرده است.

وزارت دفاع روسیه در ادامه بیانیه اعلام کرد که در جریان حمله شب گذشته رژیم صهیونیستی به سوریه ۴ نیروی ارتش سوریه کشته و ۶ تن دیگر زخمی شدند.