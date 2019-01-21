برگزاری ۵۶ ویژه برنامه همزمان با ایام فجر فاطمی در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد کاروند بعد از ظهر دوشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با اشاره به تقارن ایام دهه فجر و ایام فاطمیه دوم عنوان کرد: در راستای برگزاری باشکوه برنامههای فجر فاطمی با هیئت امنای مساجد استان همدان هماهنگی لازم صورت گرفته است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه طی دهه فجر فاطمی در هر شهرستان حداقل در ۱۰ مسجد ۱۰ برنامه ویژه برگزار خواهد شد که این برنامه ها در شهرستان همدان در ۲۰ مسجد برگزار می شود، گفت: تمام برنامههای مساجد مردمی برگزار می شود.
وی از اعزام ۳۵ مبلغ حوزه علمیه قم به شهرستانهای استان همدان خبر داد و با بیان اینکه تبیین ایام فاطمیه و دهه فجر از برنامه های این مبلغان است، گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده در کمیته مساجد، استفاده از شخصیتهای مختلف علمی و انقلابی و روحانیون جامعهالمصطفی قم برای سخنرانی ها مدنظر است.
وی از تمرکز بر اجرای نیت واقفان خیراندیش در ایام دهه فجر فاطمی سخن گفت و با بیان اینکه ۵۶ ویژه برنامه در این راستا برگزار می شود، افزود: طبق این برنامه چهار کاروان زائر اولی شامل ۱۵۴ نفر از محل اجرای نیت واقف به عتبات عالیات اعزام میشوند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه تهیه گذرنامه و خرید لباس و کفش برای این زوار بر عهده اوقاف است، عنوان کرد: ویزیت رایگان بیماران، ارائه خدمات رایگان آزمایشگاهی، اعزام اکیپ پزشکی برای ارائه خدمات درمانی به روستاها، پرداخت کمک هزینه درمان و توزیع سبد کالا بین نیازمندان برای این ایام پیش بینی شده است.
وی از افتتاح بخشی از بیمارستان امام حسین (ع) تا پایان امسال خبر داد و افزود: بخش ۳۲ تختخوابی بیمارستان امام حسین(ع) که بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای آن هزینه شده تا قبل از پایان سال افتتاح خواهد شد.
حجت الاسلام کاروند همچنین با اشاره به بازدید رایگان علاقمندان از موزه وقف امامزاده عبدالله (ع) همدان در ایام دهه فجر، از برگزاری مراسم نکوداشت یک واقف خیراندیش در همدان خبر داد و افزود: برنامه سوگواره یاس نبوی نیز شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه ویژهبرنامهای به مناسبت شب شهادت حضرت زهرا (س) ویژه سادات در تمام بقاع متبرکه همدان برگزار میشود، گفت: امسال به حرمت ایام فاطمیه نورافشانی در بقاع متبرکه در شب ۲۲ بهمن ماه انجام نخواهد شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان همچنین از ثبت ۶۳ وقف جدید طی سال جاری خبر داد و گفت: امسال نسبت به سالهای گذشته نوع نیت واقفان تغییر یافته و جهتدهی به سمت کمک به بیماران صعبالعلاج بوده است.
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