بهبود استانداردهای بین المللی در واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محسن نفر در زمینه بهبود استانداردهای آموزشی متناسب با استانداردهای بین المللی برخی از اقدامات را به واحدهای مجری رشته های علوم پزشکی ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه آمده است: به منظور بهره برداری از ظرفیت های واحدهای علوم پزشکی برای فعالیت در زمینه جذب دانشجوی غیرایرانی، ضروری است اقدامات موثری در زمینه بهبود استانداردهای آموزشی متناسب با استانداردهای بین المللی صورت گیرد.

در راستای نشر و توسعه گفتمان علمی در فضای رقابتی کنونی و کسب شرایط لازم برای ورود به عرصه های بین المللی ضروری است رشته های واجد استاندارد طبق شاخص های داخلی و بیرونی جهت ارایه به دانشجویان غیرایرانی و همچنین تدریس اساتید دروس این رشته ها به زبانهایی غیر از فارسی امکان سنجی شود.

نصب تابلوهای راهنمایی دو زبانه در محیط های آموزشی و رفاهی واحد جهت تسهیل دسترسی غیرفارسی زبانان، ایجاد یا به روز رسانی سایت به زبان‌های مختلف از جمله انگلیسی با در نظر گرفتن اولویت های منطقه ای و رعایت هماهنگی های لازم، معرفی جامع امکانات و توانمندی های آموزشی، پژوهشی و رفاهی در وب سایت به زبان هایی غیر از فارسی، از موارد مطرح شده در این ابلاغیه است.

همچنین، دسترسی به کوریکولوم های ترجمه شده به انگلیسی در وب سایت، امکان بازدید مجازی از بخشهایی از واحد به منظور آشنایی بیشتر با واحد دانشگاهی و ترغیب و ایجاد انگیزه در متقاضیان (تور مجازی)، معرفی نماینده ای از واحد به معاونت پزشکی جهت پاسخگویی و پیگیری امور مربوطه از دیگر موارد مطرح شده در این ابلاغیه است.