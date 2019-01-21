۳۰۰ بیمار سرطانی تحت پوشش موسسه امدادگران عاشورای کاشان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن الماسی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه موسسه امدادگران عاشورا در سال ۸۹ در کاشان احداث شد، اظهار داشت: این نهاد زیر مجموعه موسسه خیریه امدادگران عاشورای ایران بوده است که تاکنون در ۲۸ استان شعباتی دارد و تمامی این شعبات با یکدیگر همکاری دارند.

وی با بیان اینکه سردار رحیم صفوی مدیرعامل موسسه امدادگران عاشورا ایران است، افزود: هر ساله برای جلب خیرین همایشی برگزار می شود و در نخستین همایش ۳۰ میلیون تومان کمک هزینه دریافت شد و امسال به ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است.

همکاری بیش از ۵۰ پزشک با موسسه خیریه امدادگران عاشورا

مدیرعامل موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان با بیان اینکه بالغ بر ۵۰ پزشک کاشانی با این موسسه همکاری می کنند، ابراز داشت: میزان کمک ها به صورت نقدی و غیرنقدی است و در تلاش هستیم تا همایش سال آینده را نیز در دوم اردیبهشت واقع در باغ پرندگان قمصر کاشان برگزار کنیم.

برگزاری همایش نور امید در کاشان

وی هفتمین همایش نور امید را عنوان همایش امدادگران عاشورای کاشان عنوان کرد و گفت: امسال ۱۲۰ نفر خیر جذب این موسسه شدند و این خیران از یک تا ۲۰۰ میلیون تومان به موسسه امدادگران عاشورا کمک کردند.

الماسی تعداد خیران این موسسه را ۶۰۰ نفر اعلام کرد و افزود: در سال جاری توسط این موسسه ۹۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه به ۴۵ نفر اعطا شد.

اعزام ۲۵ بیمار سرطانی به مشهد مقدس

وی از اعزام ۲۵ بیمار با اعتبار بالغ بر ۶ میلیون تومان توسط یک خیر خبر داد و ابراز داشت: هر بیمار سرطانی به طور میانگین سالانه ۱۵ میلیون تومان صرف هزینه درمان می کنند و این موسسه نیز حداکثر تا سقف ۱۵ میلیون تومان کمک می کند.

الماسی از همکاری با موسسه خیریه علی بن موسی الرضا (ع) کاشان خبر داد و گفت: کمک هزینه های تقدیمی به این موسسه صرفا برای بیماران سرطانی هزینه می شود و کوچکترین هزینه متفرقه با استفاده از اسپانسر انجام می شود.

۳۰۰ بیمار تحت پوشش موسسه خیریه امدادگران عاشورا هستند

مدیرعامل موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان ضمن مراجعه بیماران غیربومی به این موسسه افزود: چشم انداز ما در این موسسه مشارکت هرچه بیشتر خیران در جهت پرداخت هزینه های درمانی ۳۰۰ بیمار سرطانی است و بر همین اساس در نظر داریم مشارکت ۶ میلیارد تومانی خیران را در این موسسه داشته باشیم.