به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرکز آموزش شهدای وظیفه نزاجا (۰۱)، ضمن عرض تسلیت فرا رسیدن ایام فاطیه (س)، با بیان اینکه انقلاب اسلامی روز به روز به آرمان های خود نزدیک تر می شود،گفت: جوانان ایران اسلامی در تدین، شجاعت، صلابت، در غیرت، در روحیه جهادی بی نظیر هستند. نسل جدید در انقلاب و جنگ تحمیلی حضور نداشته است، بنابراین لازم است در جریان برخی موضوعات موثر در راه چهل سالگی انقلاب اسلامی قرار گرفته و بدانند این کشور چه مسیری را برای رسیدن به نقطه مطلوب طی کرده است.

وی، افزایش اقتدار ملی در برابر بیگانگان را لازمه عزتمندی هر کشور و ملتی برشمرد و گفت: جوانان ما با اقتدار مقابل دشمن ایستادند و از جان، مال و ناموس کشورشان دفاع کردند. اقتدار یکی از بالاترین نعمت‌های هر ملتی است.

نماینده ولی فقیه در ارتش به اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران در برخورد با کشورهای مستکبر اشاره کرد و افزود: این اقتداری است که انقلاب به این ملت داده است؛ در سایه اقتدار انقلاب اسلامی در دریا و زمین با دشمنان این انقلاب هم مرز شده‌ایم. اگر آمریکا در خلیج فارس دست از پا خطا کند، ناوهایش به قعر دریا می‌رود.

محمدحسنی با بیان اینکه اگر اسرائیل هم اشتباهی کند، آخرین اشتباهش خواهد بود، تاکید کرد: به نقطه ای از اقتدار رسیده ایم که از ناموس، ارزش ها و انقلاب و خودمان و در صورت درخواست کشورهای همسایه، از آنها نیز دفاع می‌کنیم.

وی با بیان اینکه نسل جدید باید بداند انقلاب اسلامی ما را عزیز کرده و اگر جوانان بخواهند عزیز بمانند باید این راه را ادامه دهند، تاکید کرد: حفظ تمامیت ارضی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در ارتش به بی‌کفایتی شاهان ایران در دوران قاجار و پهلوی در اداره کشور و توسل به بیگانگان اشاره کرد و گفت: چرا باید این کشور را ارزان می فروختند تا بیگانگان را بر گُرده ملت و مملکت سوار کنند. ما حتی برای محمدرضا شاه پهلوی هم تاسف می خوردیم که چرا اقتدار خود را در برابر بیگان حفظ نمی کند.

محمدحسنی خاطرنشان کرد: امام(ره) خطاب به محمدرضا شاه پهلوی می‌فرمود «اگر به حرف مرجعیت و مردم گوش کنی، همچنان شاه خواهی ماند؛ در غیر این صورت مردم شما را از کشور بیرون خواهند انداخت» اما چون به حرف مرجعیت و مردم گوش نداد در نتیجه بیرونش انداختند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به تصویب لایحه کاپیتولاسیون قبل از انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: این لایحه فریاد امام را بلند کرد و انقلاب شکل گرفت و مردم آمریکایی‌ ها و شاه وابسته به آمریکا را از مملکت بیرون انداختند و دیگر هم راهی برای بازگشت آن‌ها وجود نخواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه لایحه FATF هم مثل کاپیتولاسیون یک لایحه استعماری است، تصریح کرد: مسئولان و نخبگان مومن و انقلابی نخبگان نخواهند گذاشت آمریکا از پنجره FATF به ایران برگردد. نمایندگان حزب‌اللهی در مجلس و در بیرون از مجلس هم جناح‌های انقلابی و مراجع عظام در قم فریاد می‌زنند که این لایحه، یک لایجه استعماری است.

محمدحسنی در ادامه، برجام را موجب رسوایی آمریکا دانست و افزود:ما در رابطه با این موضوع زیان‌های زیادی دادیم اما این موضوع یک راهبردی بود که هر از گاهی در تاریخ اسلام نظیر آن را داشتیم. با این وجود انرژی هسته ای و سانتریفیوژهای ما سر جای خود هستند؛ دانشمندان جوان هسته ای می گویند اگر امروز اراده کنیم، ظرف چهار زور می‌توانیم غنی‌سازی ۲۰ درصدی را انجام دهیم.

وی با اشاره به فرهنگ فاطمی گفت: فدک برای حضرت فاطمه زهرا (س)، مثل ایران برای ما بود. حضرت زهرا (س) مقاومت کرد و جان مبارکشان را دادند تا ما بدانیم که اگر کسانی به سرزمین‌های ما حمله کردند، مانند آن است که به فدک فاطمه زهرا (س) حمله کرده است. گردان‌های فاطمیون همیشه حماسه ها آفریده اند. دورود به کسانی که با الهام گرفتن از فرهنگ فاطمی در برابر دشمن سر خم نکردند و تا بیرون کردن آن‌ها از آخرین نفرو آخرین سانتی متر کشور ایستادند.

نماینده ولی فقیه در ارتش با بیان اینکه اینک این امانت به شما جوانان سپرده شده است، افزود: کشور در دستان شما جوانان است و به زودی مسئولیت های اداره کشور را به دوش می‌کشید. تاریخ قضاوت خواهد کرد که شما بهتر از گذشتگان از امانت‌ آن‌ها پاسداری خواهید کرد.

وی در پایان گفت: در فضای مجازی علیه کارنامه درخشان جمهوری اسلامی ایران توطئه های فراوانی صورت می گیرد، رسالت شما جوانان این است که اجازه ندهید علیه انقلاب اسلامی توطئه کنند.