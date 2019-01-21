تهران زیباترین پایتخت جهان است، اگر آسمان آبی باشد

به گزارش خبرنگار مهر؛ دبیر کارگروه ملی مصوبات کاهش آلودگی هوا در نشست بعد از ظهر امروز این کارگروه گفت: تهران یکی از زیباترین پایتخت‌های جهان است اگر آسمان آبی باشد.

وحید حسینی اعلام کرد: دبیرخانه با مصوبه ۱۳۹۵ هیئت وزیران تشکیل شد و تصمیمات کارگروه برای دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها لازم‌الاجراست.

وی ادامه داد: به دنبال آن کمیته‌های تخصصی شکل گرفت که ۴۷ جلسه داشتند و مجموعاً بیش از ۳۵۰ نفرجلسه برگزار شد.

دبیر کارگروه ملی مصوبات کاهش آلودگی هوا توضیح داد: کمیته‌های تخصصی روی موضوعات مختلف کار کردند. از جمله کمیته تخصصی معاینه فنی سبک و سنگین را می‌توان نام برد که آغاز فرایند بازرسی ادارات کل استانی محیط زیست را به دنبال داشت.

حسینی افزود: با تدوین حدود مجاز آلایندگی معاینه فنی در سه سطح عادی، برتر و ویژه برای حضور در مناطق مختلف این موضوع اجرا خواهد شد. تست کنار جاده‌ای که تا کنون اجرا نشده بود هم آغاز شد. آمار مردودی‌های دارای برگه معاینه فنی سنگین بسیار بالا بوده که مشخص است باید در معاینه فنی خودروهای سنگین بازنگری بکنیم.

وی ادامه داد: اثر همین اقدامات است که شاهد بهبود وضعیت هوا هستیم. یعنی وقتی منابع آلاینده را از سطح خیابان جمع کنیم باید اثرش را هم جایی ببینیم.

دبیر کارگروه ملی مصوبات کاهش آلودگی هوا با اشاره به اقدامات کمیته تخصصی فرایند اسقاط موتورسیکلت گفت: از ظرفیت ماده ۱۱ آیین‌نامه ماده ۲ قانون هوای پاک استفاده بسیار برده‌ایم.

حسینی تأکید کرد: در این زمینه پیشنهادهای تکمیلی درباره برگه‌های اسقاط موتورسیکلت هم به هیئت وزیران ارائه کرده‌ایم.

وی افزود: کمیته تخصصی کیفیت سوخت دیزل بیشترین انرژی را از ما برده است. مصوبات کارگروه درخصوص ضرورت توزیع سوخت یورو ۴ توسط وزارت نفت به طور کامل اجرا نشده است و از پا نمی‌نشینیم تا این مساله حل شود.

دبیر کارگروه ملی مصوبات کاهش آلودگی هوا تأکید کرد: معاینه فنی ضروری است اما برای رفع آلودگی هوا کافی نیست.

حسینی در ادامه به فعالیت‌های کمیته تخصصی فیلتر دوده برای ناوگان دیزلی کشور، کمیته تخصصی پیگیری نوسازی ناوگان کشور و کمیته تخصصی سیاهه انتشار ملی ایران گفت: کمیته تخصصی مدیریت تقاضای سفر نیز نشست‌های مختلفی داشت و از جمله ممنوعیت تردد وسایل نقلیه باری در ساعات ۶ تا ۹ صبح و شناورسازی ساعات کاری ادارات از پیشنهادهای این کارگروه بود.

وی به صدور گواهینامه تأیید نوع خودرو نیز اشاره کرد و گفت: سامانه ما با پلیس یکپارچه شده و نمونه‌گیری‌های تصادفی را هم افزایش داده‌ایم.

دبیر کارگروه ملی مصوبات کاهش آلودگی هوا همچنین گزارشی از میزان مشارکت دستگاه‌های مختلف در جلسات کارگروه ملی آلودگی هوا و کمیته‌های تخصصی ارائه کرد و گفت: وزارت کشور، وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی بیشترین حضور در جلسات را داشتند. گزارش عملکرد و دستاوردهای دستگاه‌ها نیز روی وبسایت در اختیار خبرنگاران و عموم مردم هست.

حسینی در پایان گفت: اقدامات مفصلی انجام شده است. اکنون منطقه پاک در کشور نهادینه شده و مصوبات مختلف داریم. LEZ در تهران بسیار موفق بوده و آمار مراجعه به معاینه فنی در تهران بسیار افزایش داشته است. از موتورسیکلت‌های کاربراتوری در کشور دیگر نه تولید و نه شماره‌گذاری می‌شود.