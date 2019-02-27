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۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۵۰

علیخانی در گفتگو با مهر:

دلالانی به دنبال فروش فیلتر دوده به شهرداری پایتخت هستند

دلالانی به دنبال فروش فیلتر دوده به شهرداری پایتخت هستند

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: مدیریت شهری برنامه‌ای برای خرید فیلتر دوده ندارد اما دلالانی به دنبال فروش فیلتر به شهرداری هستند.

محمدعلیخانی در گفت و گو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی در خصوص سخنان شهردار تهران مبنی بر خرید و نصب ۷۰۰ فیلتر دوده برای اتوبوس های پایتخت گفت:  متاسفانه اطلاعات اشتباهی در اختیار شهردار تهران قرار می دهند و اعتبارات پیش بینی شده برای خرید فیلتر دوده از بودجه حذف شده و مدیریت شهری برنامه ای برای خرید و نصب فیلتر دوده برای اتوبوس ها ندارد.

وی ادامه داد: کارایی فیلتر دوده بر روی اتوبوسهای موجود مورد تایید قرار نگرفته اما متاسفانه دلالانی هستند که همچنان به دنبال فروش این فیلترها به شهرداری هستند و حتما در این مورد با شهردار تهران گفتگو خواهم کرد تا در جریان این موضوع قرار گیرند.

علیخانی با بیان اینکه کارخانه آلمانی تولیدکننده اتوبوس در نامه‌ای اعلام کرد نصب این فیلترها مورد تایید نیست، گفت: این فیلترها با موتور و سوخت اتوبوس های موجود همخوانی ندارد و تنها روی دست شهرداری هزینه می گذارد.

وی تاکید کرد: اگر یک دانشگاه یا یک نهاد مطالعاتی تاثیر فنی این نوع فیلترهای دوده را بر روی اتوبوس های موجود تایید و اعلام کند نصب این فیلترها کارایی دارد ما نیز با خرید فیلتر مخالفتی نخواهیم داشت اما هنوز کارایی این فیلترها تایید نشده و طبق بررسی ها ۵۰ فیلتری که در گذشته خریداری و نصب شده به دلیل عدم هماهنگی میان سوخت و موتور اتوبوس ها، راننده ها آنها را باز کرده اند.

کد مطلب 4554013
نورا حسینی

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