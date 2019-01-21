رسیدگی به معلولان عامل موفقیت و شکوفایی استعداد آن ها می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عیدوزهی ظهر امروز در جلسه کمیته مناسب سازی معلولین شهرستان خاش اظهار داشت: کارگروه نظارت بر روند مناسب سازی ادارات برای معلولین باید از هفته آتی تشکیل شود تا بازدید های دوره ای لازم نیز انجام شود.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری خاش افزود: درصورت توجه و رسیدگی به این قشر قطعا شاهد موفقیت ها و شکوفایی استعدادهای این افراد خواهیم بود.

وی ادامه داد برخی از ادارات به دلیل نداشتن اعتبارات لازم امکان مناسب سازی را ندارند که باید هر چه سریع تر در فهرست مشکلات این موضوع را به ادارات کل ارسال کنند.

وی همچنین بر ضرورت مناسب سازی در برخی از مراکز خرید پر تردد و همچنین نظارت بیشتر سازمان مهندسی برای ایجاد رمپ در مراکز تجاری تاکید کرد.

همچنین رئیس اداره بهزیستی خاش نیز در این جلسه اظهار داشت: در مجموع ۳ هزار و ۸۳۲ نفر معلول از خدمات حمایتی این اداره بهره مند هستند.

ادریس تمندانی افزود: یکی از مشکلات عمده معلولین تردد در ادارات و دستگاه های اجرایی است که توجه هرچه بیشتر مسئولین ادارات را می طلبد.

یکی از معلولین موفق شهرستان خاش نیز در این جلسه گفت: تلاش برای فراهم کردن برابری در حقوق بشری و شهروندی باید در دستور کار مردم و مسئولین ادارات قرار گیرد.

امین الله قلندرزهی با بیان اینکه معلولان نیازمند مناسب سازی لازم در جامعه جهت برطرف کردن نیازهای اساسی خود هستند، گفت: مشخص نشدن جایگاه معلولین در جامعه سبب شده تا این قشر از حضور در عرصه های مختلف محروم شوند.

محمد صباغ رئیس دانشگاه آزاد خاش نیز یکی از خدمات انقلاب اسلامی را رسیدگی به اقشار مختلف جامعه دانست و گفت: رسیدگی به معلولین و محرومین همواره مورد توجه کارگزاران نظام بوده است.

حسین مرادی، رئیس اداره فنی و حرفه ای خاش نیز در مورد ضرورت رسیدگی به معلولان توضیحاتی را ذکر کرد و گفت: دو معلول از طریق این اداره آموزش های فنی و حرفه ای لازم در رشته لوله کشی را فرا گرفته اند و اکنون نیز می توانند در بازار کار ایفای نقش کنند.

همچنین در ادامه ایرندگانی رئیس کمتیه امداد خاش نیز درباره روند خدمات رسانی به بخشی از معلولین تحت پوشش این نهاد حمایتی توضیحاتی ارائه کرد.