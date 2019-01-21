  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۲۷

رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی:

سود دام عشایر در جیب دلالان/ خرید تضمینی گوشت قرمز انجام شود

سود دام عشایر در جیب دلالان/ خرید تضمینی گوشت قرمز انجام شود

بیرجند- رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی با بیان اینکه سود دام عشایر استان به جیب دلالان می رود، گفت: باید خرید تضمینی گوشت قرمز صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، الله نظر اسعد زاده ظهر دوشنبه در شورای عشایر خراسان جنوبی با بیان اینکه ۸۰ درصد عشایر استان در حاشیه مرز هستند، اظهار کرد: در حال حاضر سهمیه سوخت به خانوارهایی تعلق می گیرد که در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز قرار دارند.

وی ادامه داد: باتوجه به پراکندگی نقاط خشک و کویری خواستاریم افرادی که در شعاع ۵۰ کیلومتری مرز سکونت دارند، از سهمیه سوخت بهره مند شوند.

اسعد زاده خواستار خرید تضمینی گوشت قرمز از عشایر خراسان جنوبی شد و اظهار کرد: در حال حاضر سود عشایر به جیب دلالان می رود که این امر باعث کاهش جمعیت دامی عشایر استان شده است.

اسعد زاده با بیان اینکه نهاده و علوفه دامی گران قیمت بوده و جامعه عشایری توان خرید این اقلام را ندارند، گفت: از متولیان خواستاریم علوفه یارانه ای به موقع و به میزان کافی تخصیص داده شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی هم در این جلسه با بیان اینکه خراسان جنوبی پر خطر ترین مرزها را دارد، افزود: خانوارهای عشایری نقش بسزایی در تامین امنیت استان ایفا می کنند.

حجت الاسلام رضایی بیان کرد: باید در راستای ارائه خدمات مطلوب تر به این قشر، بانک اطلاعاتی عشایر تاسیس شود.

کد مطلب 4519763

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۱۰:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
      0 0
      پاسخ
      سلام برای فروش دام خود به دولت کجا باید مراجعه بکنم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها