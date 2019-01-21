سود دام عشایر در جیب دلالان/ خرید تضمینی گوشت قرمز انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، الله نظر اسعد زاده ظهر دوشنبه در شورای عشایر خراسان جنوبی با بیان اینکه ۸۰ درصد عشایر استان در حاشیه مرز هستند، اظهار کرد: در حال حاضر سهمیه سوخت به خانوارهایی تعلق می گیرد که در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز قرار دارند.

وی ادامه داد: باتوجه به پراکندگی نقاط خشک و کویری خواستاریم افرادی که در شعاع ۵۰ کیلومتری مرز سکونت دارند، از سهمیه سوخت بهره مند شوند.

اسعد زاده خواستار خرید تضمینی گوشت قرمز از عشایر خراسان جنوبی شد و اظهار کرد: در حال حاضر سود عشایر به جیب دلالان می رود که این امر باعث کاهش جمعیت دامی عشایر استان شده است.

اسعد زاده با بیان اینکه نهاده و علوفه دامی گران قیمت بوده و جامعه عشایری توان خرید این اقلام را ندارند، گفت: از متولیان خواستاریم علوفه یارانه ای به موقع و به میزان کافی تخصیص داده شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی هم در این جلسه با بیان اینکه خراسان جنوبی پر خطر ترین مرزها را دارد، افزود: خانوارهای عشایری نقش بسزایی در تامین امنیت استان ایفا می کنند.

حجت الاسلام رضایی بیان کرد: باید در راستای ارائه خدمات مطلوب تر به این قشر، بانک اطلاعاتی عشایر تاسیس شود.