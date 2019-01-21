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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۰۶

جانشین فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری خبر داد

دستگیری ۱۰ سارق در چهارمحال و بختیاری

دستگیری ۱۰ سارق در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- جانشین فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری گفت: ماموران فرماندهی انتظامی چهارمحال وبختیاری ۱۰ سارق را با ۲۴ سرقت دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، فضل الله برزویی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودرو، وسایل و داخل خودرو، اماکن دولتی، اماکن خصوصی، منزل، موتورسیکلت و احشام رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی و شهرستان های شهرکرد، بروجن، لردگان، فارسان و سامان با انجام اقدامات گسترده پلیسی و بررسی آثار و علائم به جا مانده در صحنه های سرقت موفق شدند ۱۰ سارق را دستگیر کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان بیان کرد: بر اساس تحقیقات علمی و فنی پلیس، سارقان به ۲۴فقره سرقت خودرو، وسایل و داخل خودرو، منزل، موتورسیکلت و احشام اعتراف کردند که متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 4519789

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