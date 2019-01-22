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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۵۶

رئیس کلانتری ۱۳۲ نبرد خبرداد:

دستگیری سارق باربندهای پیکان وانت در تهران

دستگیری سارق باربندهای پیکان وانت در تهران

رئیس کلانتری ۱۳۲ نبرد از دستگیری سارق باربندهای پیکان وانت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جهانشاه تیموری رئیس کلانتری ۱۳۲ نبرد در تشریح این خبر اظهار کرد: چندی پیش مردی به ماموران عملیات کلانتری مراجعه و اعلام کرد خودروی پیکان وانت اش سرقت شده است که در ادامه با تلاش های پلیسی بالاخره خودروی وی کشف و به او تحویل داده شد و این در حالی بود که برخی از لوازم خودرو شامل باربند و ایسیو (کامپیوتر پیکان وانت) سرقت شده بود.

وی ادامه داد: با تحویل این خودرو به مالباخته، پرونده برای دستگیری سارق جریان داشت تا اینکه یک روز مالباخته به کلانتری مراجعه و اعلام کرد سارق خود را در سایت دیوار شناسایی کرده است.

این مقام انتظامی توضیح داد:‌ مالباخته مورد تحقیق قرار گرفت که مدعی بود: دو روز پیش برای خرید باربند پیکان وانت به مغازه ای رفتم که عین مال ام را در آنجا یافت کردم و وقتی از او پرسیدم این باربند را از چه کسی خریده است شماره موبایلی در اختیارم قرار داد که من به خانه بازگشتم و در سایت دیوار برای خریدن ایسیو نیز جست و جویی کردم و متوجه شدم ایسیوی خودروی خودم نیز با همان شماره موبایلی که از مغازه دار گرفته بودم برای فروش به نمایش گذاشته شده است.

رئیس کلانتری نبرد در ادامه گفت: با مشخص شدن این موضوعات در پرونده، سریعا ماموران عملیات کلانتری وارد عمل شدند و با ترتیب دادن قراری صوری با متهم پرونده، ‌وی را دستگیر و به کلانتری دلالت دادند.

وی در ادامه افزود: در ادامه متهم که چاره ای جز اعتراف نداشت به سرقت خودروی پیکان وانت اعتراف کرد که در تجسس های پلیسی از جیب های این متهم، تعداد ۴ کارت ماشین مربوط به خودروهای پیکان وانت دیگر به دست آمد و مشخص شد سارق از این افراد نیز به همین شیوه و شگرد سرقت کرده است.

وی در انتها گفت: با تشکیل پرونده قضائی برای متهم، تحقیقات برای شناسایی مالباختگان دیگر در دستور کار پلیس قرار گرفته است و تا به اکنون پنج مالباخته شناسایی شده نیز از متهم شکایت خود را مطرح کرده اند.

کد مطلب 4520504

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