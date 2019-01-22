دستگیری سارق باربندهای پیکان وانت در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جهانشاه تیموری رئیس کلانتری ۱۳۲ نبرد در تشریح این خبر اظهار کرد: چندی پیش مردی به ماموران عملیات کلانتری مراجعه و اعلام کرد خودروی پیکان وانت اش سرقت شده است که در ادامه با تلاش های پلیسی بالاخره خودروی وی کشف و به او تحویل داده شد و این در حالی بود که برخی از لوازم خودرو شامل باربند و ایسیو (کامپیوتر پیکان وانت) سرقت شده بود.

وی ادامه داد: با تحویل این خودرو به مالباخته، پرونده برای دستگیری سارق جریان داشت تا اینکه یک روز مالباخته به کلانتری مراجعه و اعلام کرد سارق خود را در سایت دیوار شناسایی کرده است.

این مقام انتظامی توضیح داد:‌ مالباخته مورد تحقیق قرار گرفت که مدعی بود: دو روز پیش برای خرید باربند پیکان وانت به مغازه ای رفتم که عین مال ام را در آنجا یافت کردم و وقتی از او پرسیدم این باربند را از چه کسی خریده است شماره موبایلی در اختیارم قرار داد که من به خانه بازگشتم و در سایت دیوار برای خریدن ایسیو نیز جست و جویی کردم و متوجه شدم ایسیوی خودروی خودم نیز با همان شماره موبایلی که از مغازه دار گرفته بودم برای فروش به نمایش گذاشته شده است.

رئیس کلانتری نبرد در ادامه گفت: با مشخص شدن این موضوعات در پرونده، سریعا ماموران عملیات کلانتری وارد عمل شدند و با ترتیب دادن قراری صوری با متهم پرونده، ‌وی را دستگیر و به کلانتری دلالت دادند.

وی در ادامه افزود: در ادامه متهم که چاره ای جز اعتراف نداشت به سرقت خودروی پیکان وانت اعتراف کرد که در تجسس های پلیسی از جیب های این متهم، تعداد ۴ کارت ماشین مربوط به خودروهای پیکان وانت دیگر به دست آمد و مشخص شد سارق از این افراد نیز به همین شیوه و شگرد سرقت کرده است.

وی در انتها گفت: با تشکیل پرونده قضائی برای متهم، تحقیقات برای شناسایی مالباختگان دیگر در دستور کار پلیس قرار گرفته است و تا به اکنون پنج مالباخته شناسایی شده نیز از متهم شکایت خود را مطرح کرده اند.