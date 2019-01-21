شهرداری گرگان نیم فصل دوم را با پیروزی آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور، بعدازظهر دوشنبه تیم شهرداری گرگان در سالن امام خمینی (ره) و در حضور هزار تماشاگر میزبان تیم آویژه صنعت مشهد بود که با حساب ۸۹ بر ۷۸ به پیروزی رسید تا شروع خوبی در نیم فصل دوم داشته باشد.

شهرداری گرگان در هر چهار کوارتر به ترتیب با نتایج (۱۸ - ۲۱)، (۱۵ - ۱۸)، (۲۱ - ۲۳) و (۲۴ - ۲۷) پیروز شد.

حمیدرضا کلاسنگیانی سرمربی شهرداری گرگان در این دیدار تیمش را با ترکیب اولیه بابک نظافت، عدنان دورقی، امیر صدیقی، حامد سهراب نژاد و پری پتی وارد میدان کرد و تیم آویژه صنعت مشهد با سرمبیگری محمد قیاسی و ترکیب اولیه نوید فراهانی، مهدی افخمی، سجاد ابراهیمی، سینا هادی زاده و صالح فروتن در میدان حاضر بود.

محمدرضا صالحیان به عنوان سرداور، مصطفی شریعتی به عنوان داور اول و شهرام کرمی به عنوان داور دوم قضاوت این دیدار را بر عهده داشتند و غلامرضا خوشکیفا به عنوان ناظر و نماینده بر این دیدار نظارت داشت.

تیم شهرداری گرگان در پایان هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور با کسب پنج برد، چهار باخت و ۱۴ امتیاز در مکان پنجم جدول قرار دارد.

نماینده گرگان در ادامه رقابت‌ها و هفته دوازهم، پنجشنبه چهارم بهمن در تهران مهمان نیروی زمینی است.