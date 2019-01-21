برنامه ریزی برای کاهش انگیزه خرید مسکن در خارج از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، هادی اسماعیلی گفت: با وجود مشکلات اقتصادی برای اقشار متوسط و ضعیف کشور برای تامین مسکن و برنامه ریزی مسوولان و دست اندرکاران صنعت برای حل تدریجی مشکلات این گروه از مردم واقعیت این است که بخشی از متقاضیان واحدهای مسکونی در کشور علاقه‌مند به خرید واحدهای مسکونی در مقاصد توریستی دیگر کشورها هستند.

وی افزود: فعالان صنعت ساخت و ساز با در نظر گرفتن نیاز این گروه از مصرف کنندگان با تولید واحدهای کیفی می‌توانند ضمن اشتغالزایی، هم نیاز این گروه از مصرف کنندگان را تامین کنند و هم از خروج سرمایه از کشور به بهانه خرید مسکن در کشورهای همسایه جلوگیری کنند.

اسماعیلی با اشاره به حوادث تلخ خرید و پیش خرید آپارتمان در کشور امارات در گذشته نه چندان دور که منجر به از دست رفتن سرمایه بخش قابل توجهی از مردم کشور و تشکیل پرونده‌های حقوقی بی نتیجه در امارات شده بود خاطرنشان کرد: از دیدگاه گردشگری هیچ یک از کشورهای همسایه پتانسیل‌های بالقوه گردشگری در داخل کشور را ندارد و سیاستگذاران کلان کشور با تشویق فعالان ساخت و ساز باید به گونه‌ای عمل کنند که از کشورهای همسایه برای خرید یا اجاره ملک به نقاط توریستی ایران مراجعه کنند تا ضمن ارزآوری وضعیت اشتغال در حوزه ساخت و ساز و گردشگری را به صورت توأم تحت تاثیر قرار دهد.

وی با اشاره به برنامه های معاونت ساختمان بنیاد مستضعفان در خصوص ساخت واحدهای مسکونی توریستی از احداث یک پروژه بزرگ در جزیره کیش پایان سال خبر داد.