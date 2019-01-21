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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۲۱:۰۹

در آستانه چهل‌سالگی انقلاب؛

۱۰۰ عنوان برنامه فرهنگی و هنری در استان سمنان اجرا می‌شود

۱۰۰ عنوان برنامه فرهنگی و هنری در استان سمنان اجرا می‌شود

سمنان - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان از تدارک ۱۰۰ عنوان برنامه فرهنگی و هنری طی دهه فجر در استان خبر داد و گفت: ۴۰ چهره شاخص فرهنگ و هنر استان در دهه فجر تجلیل می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر فضیلت عصر دوشنبه در نشست خبری مسئولان کارگروه‌های تخصصی ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی استان سمنان با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران در محل دفتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سمنان ضمن بیان اینکه اجرای ۱۰۰ عنوان برنامه فرهنگی و هنری طی دهه فجر در استان پیش‌بینی‌شده است، ابراز داشت: با توجه به اینکه هنرمندان نقش بسیار مؤثری در پیشبرد انقلاب دارند لذا به‌عنوان برنامه شاخص ۴۰ چهره شاخص فرهنگ و هنر استان طی دهه فجر تجلیل می‌شوند.

وی بابیان اینکه استان سمنان هنرمندان بسیاری در دل خود نهفته دارد، اضافه کرد: تقدیر از ۴۰ هنرمند استان، مشارکت در سرود ۴۰ هزارنفری در مصلای سمنان و رونمایی از کتاب ظرفیت‌های فرهنگی هنری استان در مقایسه با چهار دهه گذشته در دستور کار ستاد اجتماعی و فرهنگی برگزاری چهل‌سالگی انقلاب است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان بابیان اینکه در آستانه چهل‌سالگی انقلاب تلاش شد تا به صنایع‌دستی نیز توجه شود، ابراز داشت: استعدادهای بی‌شماری برای این عرصه در استان وجود دارد که در این کارگروه به این موارد پرداخته خواهد شد.

فضیلت در ادامه تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه‌های عکس، نقاشی، خط و همچنین نشست‌های کتاب‌خوان، شب‌شعر، جشنواره موسیقی، برنامه‌های قرآنی، همایش رسانه، نمایشگاه کتاب، تورهای شهرستان گردی و غیره در فرهنگ و ارشاد استان سمنان طی این ایام برنامه‌ریزی‌شده است.

وی اضافه کرد: خوشبختانه انقلاب طی این چهار دهه دستاوردهای بسیاری به همراه داشت اما این به معنای پایان کار نیست و برخی آرمان‌های انقلاب قطعاً با تلاش‌های بیشتر ثمره آن به بار می‌نشیند لذا می‌بایست برای تحقق همه اهداف انقلاب در اجرای برنامه‌های فرهنگی هنری مردم و مسئولان پای‌کار حضورداشته باشند تا بتوان به نتیجه مطلوب رسید.

کد مطلب 4519962

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