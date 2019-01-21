به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاصغر فضیلت عصر دوشنبه در نشست خبری مسئولان کارگروههای تخصصی ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی استان سمنان با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران در محل دفتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سمنان ضمن بیان اینکه اجرای ۱۰۰ عنوان برنامه فرهنگی و هنری طی دهه فجر در استان پیشبینیشده است، ابراز داشت: با توجه به اینکه هنرمندان نقش بسیار مؤثری در پیشبرد انقلاب دارند لذا بهعنوان برنامه شاخص ۴۰ چهره شاخص فرهنگ و هنر استان طی دهه فجر تجلیل میشوند.
وی بابیان اینکه استان سمنان هنرمندان بسیاری در دل خود نهفته دارد، اضافه کرد: تقدیر از ۴۰ هنرمند استان، مشارکت در سرود ۴۰ هزارنفری در مصلای سمنان و رونمایی از کتاب ظرفیتهای فرهنگی هنری استان در مقایسه با چهار دهه گذشته در دستور کار ستاد اجتماعی و فرهنگی برگزاری چهلسالگی انقلاب است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان بابیان اینکه در آستانه چهلسالگی انقلاب تلاش شد تا به صنایعدستی نیز توجه شود، ابراز داشت: استعدادهای بیشماری برای این عرصه در استان وجود دارد که در این کارگروه به این موارد پرداخته خواهد شد.
فضیلت در ادامه تصریح کرد: برگزاری نمایشگاههای عکس، نقاشی، خط و همچنین نشستهای کتابخوان، شبشعر، جشنواره موسیقی، برنامههای قرآنی، همایش رسانه، نمایشگاه کتاب، تورهای شهرستان گردی و غیره در فرهنگ و ارشاد استان سمنان طی این ایام برنامهریزیشده است.
وی اضافه کرد: خوشبختانه انقلاب طی این چهار دهه دستاوردهای بسیاری به همراه داشت اما این به معنای پایان کار نیست و برخی آرمانهای انقلاب قطعاً با تلاشهای بیشتر ثمره آن به بار مینشیند لذا میبایست برای تحقق همه اهداف انقلاب در اجرای برنامههای فرهنگی هنری مردم و مسئولان پایکار حضورداشته باشند تا بتوان به نتیجه مطلوب رسید.
نظر شما