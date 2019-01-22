حماس عادی سازی روابط میان چاد و رژیم صهیونیستی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «عصام الدعلیس» یکی از رهبران حماس تصمیم مقامات کشور چاد برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی را به مثابه خنجر زدن از پشت به ملت فلسطین و مسئله فلسطین و تشویق رسمی ارتش صهیونیستی به تشدید جنایاتش علیه ملت و مقدسات و حقوق فلسطینیان خواند.

وی تاکید کرد که حماس ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به عواقب خطرناک طرح ها و پروژه های عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی علیه مسئله فلسطین، از مقامات چاد می خواهد تا در این تصمیم خود تجدید نظر کرده و در جهت منزوی کردن رژیم صهیونیستی و رسواسازی طرح ها و سیاست های تجاوزگرانه این رژیم و حمایت از پایداری و مقاومت ملت فلسطین و تقویت این پایداری در مصاف با اشغالگران صهیونیست تلاش کنند.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس روز یکشنبه وارد پایتخت چاد شد و با «ادریس دبی» رئیس جمهور این کشور دیدار کرد.

کانال ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی ضمن اشاره به این مطلب، افزود که طرفین در این جریان دیدار در خصوص از سرگیری مناسبات دیپلماتیک به توافق رسیدند.