بازیگر «بیمار انگلیسی» رییس «سزار» شد/ جزئیات اسکار فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، پست افتخاری ریاست شب اهدای جوایز سزار فرانسه پس از این که سال پیش خالی ماند، امسال به بازیگر انگلیسی نامزد اسکار رسید.

کریستین اسکات توماس بازیگر نامزد جایزه اسکار امسال ریاست بزرگ‌ترین شب سینمای فرانسه را برعهده گرفت تا در شبی که به عنوان اسکار فرانسه شناخته می‌شود، روی صحنه مراسم برود.

وی که در کنار رابرت ردفورد، بازیگر فیلم «نجواگر اسب» بود با کارگردان این فیلم و بازیگر همراهش که قرار است امسال جایزه افتخاری سزار را دریافت کند، به این مراسم می‌رود.

پست افتخاری ریاست مراسم اهدای جوایز سزار سال پیش خالی مانده بود و دلیل آن هم اعتراض‌ها و راهپیمایی زنان فرانسه پس از انتخاب رومن پولانسکی به عنوان رییس این مراسم در سال ۲۰۱۷ بود. پس از یک هفته اعتراض سرانجام پولانسکی از این پست کنار کشید و در نتیجه سال پیش این مراسم بدون رییس برگزار شد.

رییس شب اهدای جوایز به صورت سنتی سخنرانی افتتاحیه مراسم را ادا می‌کند. این مراسم امسال در «سله پلیه» پاریس و ۴ فوریه برگزار می‌شود.

خانم اسکات بازیگری است که در طول مسیر کاری‌اش در فیلم‌های انگلیسی و فرانسوی زبان بازی کرده و نامزدی اسکار را برای «بیمار انگلیسی» به دست آورده و بفتا را در سرزمین مادری‌اش بریتانیا برای «چهار عروسی و یک عزا» کسب کرده است. او سه بار نامزدی جوایز سزار را کسب کرده است.

آلن ترزیان رییس آکادمی فرانسه از وی به عنوان یکی از شمایل‌های سینما یاد کرده که در هر نقشش بسیار عالی ظاهر شده و جذابیت‌های بریتانیایی را به رخ کشیده است.

این بازیگر ۵۸ ساله در فیلم‌هایی چون «ماموریت غیرممکن»، «ریچارد سوم»، «بدل» و «تاریک‌ترین لحظات» نیز بازی کرده است. «نجواگر اسب» محصول ۱۹۹۸ به کارگردانی رابرت ردفورد ساخته شد.

۲۴ ژانویه سزار نامزدهای این دوره‌اش را معرفی می‌کند.