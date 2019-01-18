به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جایزه سزار که برابر اسکار برای فرانسوی‌هاست، تقدیر ویژه خود را امسال در چهل و چهارمین دوره برگزاری مراسم این جایزه، از رابرت ردفورد به جای می‌آورد.

این مراسم ۲۲ فوریه در پاریس برگزار می‌شود.

آلن ترزیان رییس آکادمی سزار فرانسه در این زمینه گفت: یک بازیگر نمادین، یک کارگردان ویژه، یک تهیه‌کننده مشتاق، بنیان‌گذار و رییس جشنواره ساندنس به‌عنوان مهم‌ترین فستیوال برای فیلم‌های مستقل در سراسر جهان؛ این رابرت ردفورد است که نشان خود را از طریق همه این کارها بر دنیای سینمای جهان زده است.

ترزیان همچنین در بیانیه‌ای که صادر کرده از ردفورد به عنوان یک بازیگر، فیلسماز و یک چهره انسان‌دوست یاد کرده است.

ردفورد که حرفه بازیگری را در برادوی با بازی در نمایش «تال استوری» در سال ۱۹۵۹ شروع کرد، پیش از این جایزه یک عمر دستاورد آکادمی را دریافت کرده است.

وی سال پیش اعلام کرد فیلم «پیرمرد و اسلحه» به کارگردانی دیوید لاوری آخرین تجربه بازیگری وی خواهد بود، اما مدتی بعد گفت شاید برای اعلام چنین حرفی کمی زود باشد.

پیش از این چهره‌هایی چون پنه‌لوپه کروز، جورج کلونی، مایکل داگلاس، مریل استریپ و شان پن با دریافت سزار افتخاری تجلیل شده‌اند.