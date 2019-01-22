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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۱۱

ارتش سوریه مواضع تکفیری‌ها در «حماه» و «ادلب» را درهم کوبید

ارتش سوریه مواضع تکفیری‌ها در «حماه» و «ادلب» را درهم کوبید

نظامیان ارتش سوریه طی عملیات هایی جداگانه مواضع تروریست های تکفیری در حومه استان های «حماه» و «ادلب» را درهم کوبیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، سلسله عملیات های ضد تروریستی ارتش سوریه در نقاط مختلف این کشور ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، نظامیان ارتش سوریه عملیات هایی را علیه تروریست های تکفیری در حومه استان های حماه و ادلب ترتیب دادند.

طبق اعلام رسانه های سوری، نظامیان ارتش سوریه مواضع تکفیری ها در «عین الطاقه» واقع در حماه را هدف حملات گسترده قرار دادند.

این در حالی است که مواضع تروریست ها در شهرهای خان شیخون، بداما و الناجیه نیز هدف حملات ارتش سوریه قرار گرفت.

همزمان با این عملیات ها، جنگنده های روسی مواضع تکفیریها در حماه، ادلب و حلب را بمباران کردند.

کد مطلب 4520125

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