رهبر کاتولیک ها از اپلیکیشن دعا خواندن رونمایی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، پاپ، رهبر کاتولیک های جهان از اپلیکیشنی جدید رونمایی کرده که از طریق نیایش کردن تمام کاتولیک های جهان را باهم مرتبط می کند.

« Click To Pray» یک اپلیکیشن شبکه اجتماعی برای دعا خواندن است. پاپ نیز طی دعای روز یکشنبه پروفایل خود را در این پلتفرم ساخت.

اپلیکیشن مذکور دارای ۳ بخش «دعا همراه پاپ»، «عای هر روز» و «دعا همراه شبکه» است که به ۶ زبان زنده دنیا عرضه شده است.

کاربران می توانند قصد خود برای دعا خواندن را با دیگران به اشتراک بگذارند و بابقیه کاربران دعا بخوانند.

رونمایی این اپلیکیشن با روز جهانی جوان مصادف شده است.