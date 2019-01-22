به گزارش خبرنگار مهر؛ سرپرست وزارت بهداشت در بیستمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز که در سالن همایش‌های سازمان حفاظت محیط زیست در حال برگزاری است گفت: امروز با همه دستاوردهایی که در عرصه سلامت داریم بی توجهی به شاخص‌های زیست محیطی عرصه سلامت را به شدت تهدید می‌کند. مسائلی مثل ریزگردها، شرایط نامناسب در آلاینده‌های صنعتی و مواردی از این قبیل مشکلاتی است که به شدت نظام سلامت را تهدید می‌کند.

سعید نمکی افزود: روزگاری با پنج دلار بچه‌هایمان را علیه ۶ بیماری قابل پیشگیری با واکسن، واکسینه می‌کردیم. همه مراحل دست خودمان بود و توانستیم در ۲۳ کشور شرق مدیترانه اول بشویم. با کاهش مرگ کودکان زیر یک سال و مرگ و میر مادران باردار توانستیم این رتبه را کسب کنیم.

وی ادامه داد: اما امروز فشار خون، حوادث جاده‌ای و مسائل زیست محیطی هزینه‌های نظام سلامت را بسیار سنگین کرده است. بار بیماری‌های امروز تلنبار ندیدن‌های امروز ماست.

سرپرست وزارت بهداشت که فعالان محیط زیست او را به عنوان مدافع سرسخت شکار می‌شناسند گفت: شکارچیان می‌گویند اگر می‌خواهی پرنده را بزنی باید جلویش را نشانه بگیری و اگر خودش را نشانه بگیری، گلوله به جای خالی پرنده خواهد خورد. در نظام سلامت ما همیشه به جای خالی می‌زنیم.

نمکی تصریح کرد: یک شب خوابیدن بیمار در سی سی یو و آی سی یو در ارزانترین کشورهای جهان حدود هزار دلار است و این به ما هشدار می‌دهد که اگر توجه ویژه نکنیم دچار مشکل خواهیم شد.

وی تأکید کرد: مشارکت بین بخشی و به میدان آمدن همه دست‌اندرکاران ضروری است. گرچه در واکسیناسیون و مرگ و میر مادران ما نقش اصلی را داشتیم اما در بیماری‌های غیرواگیردار و حوادث ما در وزارت بهداشت کمترین نقش را می‌توانیم داشته باشیم.

سرپرست وزارت بهداشت گفت: باید این حرکت خردمندانه که در سازمان محیط زیست برای توسعه نگاه سبز و صنعت سبز دنبال می‌شود را ارج بنهیم. در سازمان برنامه بودجه هم که بودیم خواستیم از دانشگاه سبز قدردانی شود. البته دانشگاه سبز دانشگاهی نیست که از انرژی سبز استفاده کند بلکه باید بتواند در کشور اندیشه سبز را جا بیاندازد.

نمکی یادآور شد: همین اهداف توسعه پایدار را راشل کارسون یک دانشگاهی در کتاب بهار خاموش زمینه‌سازی کرد. چه شد که امسال صدای چکاوک از مزرعه‌های ما نمی‌آید؟ اندیشه توسعه پایدار را دانشگاهی‌های ما زمینه‌سازی کردند.

وی در پایان گفت: امروز همه ما باید کنار هم فریاد کنیم که آلاینده‌های زیست محیطی نفس نظام سلامت ما را خواهد گرفت. باید سیاستگذاران کشور را متقاعد کنیم که این عرصه عرصه مهمی است. امروز نظام سلامت متأثر از بیماری‌هایی است که اغلب آن از چالش‌های محیط زیستی ریشه می‌گیرد. تالاب‌هایی که خشک می‌شود و ریزگردهایی که بلند می‌شود.