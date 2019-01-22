مساجد نقش محوری در مراسم چهل سالگی انقلاب ایفا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ناصرالدین نوری زاده پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی استان تهران که با حضور حجت الاسلام سیدمحسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی این استان و جمعی از نمایندگان ارگانها و نهادها در این مرکز برگزار شد، گفت: انقلاب اسلامی ایران پدیده قرن بود.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد خاطر نشان کرد: برای تشکیل هرحکومت دینی ۲ شرط خیلی مهم و اساسی است یکی امام و دیگری امت که در کنار امام قرار بگیرند و این دو واژه هیچ وقت در طول قرن ها در کنار هم قرار نگرفتند.

وی گفت: در زمان ائمه اطهار(ع) امام حضور داشت اما مردم و ملت درکنار امام معصوم حضور نداشتند که آن را حمایت کنند.

نوری زاده تصریح کرد: در سال ۱۳۵۷ این دو واژه مهم و اساسی در کنار هم قرار گرفتند و ثمره آن جمهوری اسلامی ایران شد و ملت از آن زمان تا کنون پشتیبان ولایت فقیه بوده و هستند.

وی بیان کرد: امروزه همه مردم و مسئولان باید از انقلاب اسلامی و نایب امام زمان(عج) خویش حمایت کنند، هر جایی که این ۲ واژه با هم هماهنگ بودند آن حکومت موفق بوده است و تنها حکومتی که این دو واژه را دارد جمهوری اسلامی ایران است.

نوری زاده به نقش چهل سالگی انقلاب اشاره کرد و گفت: خوشبختانه امسال چهل سالگی انقلاب را با وجود تهدیدهایی که از سوی دشمنان بود جشن خواهیم گرفت.

وی خاطر نشان کرد: همه مسئولان وظیفه دارند که با تمام ابزارها و وسایل چهل سالگی انقلاب را به نحوه احسن برگزار کنند، در این بین مساجد باید نقش محوری در مراسم چهل سالگی انقلاب ایفا کنند و برای آن وظیفه خطیری که به دوش می کشیم در این چند روز تلاش خود را مضاعف کنیم و چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی را برای تمام شهروندان،جوانان و حتی برای ملت های کشورهای همسایه و بلاد دیگر تبیین کنیم.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد در بخش پایانی سخنان خود خاطر نشان کرد و گفت: کلیه مساجد در چهل سالگی انقلاب با تمام توان مراسم باشکوهی را برای شهروندان استان تهران در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی برگزار می کنند و مساجد همواره باتمام توان در کنار انقلاب هستند.