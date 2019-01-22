اجرای ۴۰۹ طرح صنعتی دراستان/بهره برداری از۶۰ درصد واحدهاتاسال۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده ظهر سه شنبه در نشست شورای سیاستـگذاری و راهبری بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: پیش بینی می شود که افتتاح ۶۰ درصد از مجموع ۴۰۹ طرح صنعتی در دست ساخت را تا سال ۱۴۰۰ با تحقق ۱۶ هزار فرصت شغلی داشته باشیم.

دیودیده با اشاره به مقایسه ایجاد و توسعه واحد های تولیدی پس از انقلاب با قبل از آن، ابراز داشت: پیش از انقلاب تنها یک واحد تولیدی با اشتغال ۱۴۰ نفر در استان فعال بود.

وی افزود: در حال حاضر ۶۴۹ واحد تولیدی و صنعتی با ۸۵۴۱ نفر اشتغال در استان فعال است.

دیودیده گفت: حجم سرمایه گذاری صنعتی استان از ۱۶ میلیون تومان پیش از انقلاب به ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

دیودیده از فعالیت دو کارخانه بزرگ سیمان در استان خبر داد و اظهار کرد: در گذشته تامین سیمان استان از فواصل دور و مناطق دیگر انجام می شد و در حال حاضر علاوه بر تامین سیمان استان، صادرات سیمان از استان را شاهد هستیم.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه پیش از انقلاب هیچگونه پرداخت تسهیلات در استان وجود نداشته، عنوان کرد: طی چند سال اخیر پرداخت ۷۲ ‌میلیارد تومان تسهیلات از طریق صندوق توسعه ملی، ۳۵۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق، ۲۰میلیارد تومان تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و ۲۲۹ میلیارد تومان نیز در حوزه بنگاه های زود بازده محقق شده است.