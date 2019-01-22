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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۳۶

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان عنوان کرد:

جریمه فروشنده لوازم یدکی درهمدان به دلیل فروش قطعات کهنه بجای نو

جریمه فروشنده لوازم یدکی درهمدان به دلیل فروش قطعات کهنه بجای نو

همدان - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان از جریمه فروشنده لوازم یدکی خودرو به دلیل فروش قطعات کهنه به جای نو خبر داد.

علیرضا حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر از جریمه فروشنده لوازم یدکی خودرو به دلیل فروش قطعات کهنه به جای نو خبرداد و گفت: این فرد متخلف ۵۴ میلیون ریال جریمه شد.

وی با بیان اینکه برای فروشنده متقلب لوازم یدکی در تعزیرات حکومتی همدان پرونده تشکیل شد، گفت: این واحد به دلیل فروش قطعات کهنه خودرو به جای نو به اتهام تقلب جریمه شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان همدان اضافه کرد: این فروشنده لوازم یدکی خودرو برخی لوازم کهنه از جمله دیسک و صفحه را به طرز ماهرانه ای شستشو داده و با بسته بندی نو با برند معروف به فروش می رساند.

حسن پور اضافه کرد: شعبه هیئت بدوی تعزیرات حکومتی همدان پس از کارشناسی و احراز تخلف، متهم را به پرداخت مبلغ ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال جزای نقدی در حق دولت و استرداد مبلغ ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال به شاکی خصوصی محکوم کرد.

وی از مردم خواست از طریق پل ارتباطی و تلفن ۳۲۵۲۳۴۴۲ اداره کل و تلفن گویای ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن وتجارت موارد تخلف را به این مجموعه گزارش دهند.

کد مطلب 4520557

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