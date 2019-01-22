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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۰۲

با تقویت دلار؛

قیمت جهانی طلا به پایین‌ترین میزان در سه هفته اخیر نزدیک شد

قیمت جهانی طلا به پایین‌ترین میزان در سه هفته اخیر نزدیک شد

در حالی که با افزایش نگرانی‌ها از کند شدن اقتصاد جهان، قیمت دلار بالا رفت و تقاضا برای سرمایه‌های امن را کاهش داد، قیمت طلا به پایین‌ترین سطح در سه هفته‌ اخیر خود نزدیک شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز سه‌شنبه، در حالی که با افزایش نگرانی‌ها از کند شدن اقتصاد جهان، قیمت دلار بالا رفت و تقاضا برای سرمایه‌های امن را کاهش داد، قیمت جهانی طلا به پایین‌ترین سطح در سه هفته‌ اخیر خود که دیروز ثبت کرده بود، نزدیک شد.

قیمت نقدی طلا پس از این‌که دوشنبه شب، به کمترین میزان خود از ۲۸ دسامبر تا کنون، یعنی ۱۲۷۶.۳۱ دلار برای هر اونس رسید، امروز در ۱۲۷۹.۶۸ دلار برای هر اونس باقی ماند.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا هم امروز ۰.۳ درصد افت کرد و به ۱۲۷۹.۴۰ دلار رسید.

این درحالی اتفاق افتاد که روز سه‌شنبه، شاخص دلار، که ارزش ارز آمریکا را در برابر ۶ ارز مهم جهان می‌سنجد، به بالاترین نرخ ۲ هفته‌ای خود دست یافت.

تحلیل‌گر «اینتل اف‌سی‌استون» در یادداشتی نوشت: به نظر می‌رسد عواملی که پیش از این در ماه ژانویه قیمت طلا را بالا می‌بردند، کم‌اثر شده‌اند؛ خبری از افزایش نرخ بهره وجود ندارد و اقتصاد جهانی در حال کندتر شدن است.

او ادامه داد: به نظر می‌رسد طلا تحت فشار تقویت دلار و افزایش نرخ سود اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا، قرار گرفته است.

کد مطلب 4520593

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    نظرات

    • branduni IR ۱۵:۲۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
      0 0
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      ممنون از این اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دادین
    • IR ۰۸:۳۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
      1 0
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      قیمت طلا در بازار جهانی پایین میاید و در کشور ما بالا میرود. حتما ما جزو جهان نیستیم

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