تمام دستگاه های اجرایی قزوین به سیستم حسابداری تعهدی مجهز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین بهنامی فر روز سه شنبه در نشست با خبرنگاران با ارائه عملکرد ۴۰ ساله انقلاب اظهارداشت: یکی از مهم ترین اقداماتی که در سطح کشور انجام شد و استان هم در آن سهمی داشت استقرار نظام حسابداری تعهدی در استان قزوین است.

وی بیان کرد: اصل ۵۳ و ۵۶ قانون اساسی هم بر این مسئله اشاره و تاکید ویژه ای دارد چرا که این سیستم حسابداری در تصمیم گیری و در اجرای برنامه ریزی کمک موثری دارد.

بهنامی فر تصریح کرد: با تجهیز دستگاههای اجرایی به این سیستم دولت می تواند بهترین پاسخگو به مردم، رهبری و مجلس باشد.

بهنامی فر یادآورشد: تصمیم های درست مالی با اطلاعات درست حسابداری و مالی پیوند ناگسستنی دارد و دولت امسال برای نخستین بار توانسته صورت حساب مالی ارائه کند و دارایی ها و بدهی های دولت به صورت شفاف اعلام شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین گفت: در استان قزوین ۱۰۰ درصد دستگاه ها توانستند نظام حسابداری تعهدی را مستقر کنند.

بهنامی فر اظهار داشت: موضوع دیگر حسابهای دولتی است که با اجرای این طرح حساب های دولتی از ۲ هزار و ۳۰۰ حساب به ۴۹۰ رسیده است و با این شیوه نقدینگی دولت هم مشخص می شود و امروز تمام پرداخت های خزانه بدون دسته چک و از سیستم بانک وارد شده و به صورت متمرکز پرداخت می شود.

وی گفت: مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت یکی از پرژوه های اقتصاد مقاومتی است که در کشور نزدیک به ۳۵۰ هزار ملک شناسایی شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین یادآورشد: در استان قزوین ۴ هزار و ۷۹۷ ملک به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان شناسایی شده و با ایجاد سامانه، شناسایی و قیمت گذاری املاک دولتی انجام شده و دارایی ها شناسایی شده است.

بهنامی فر تصریح کرد: استفاده از ظرفیت اوراق تسویه از دیگر طرح هایی است که به کمک دولت آمده و موجب شده تا بدهی ها و طلبکاری های دولت تعیین و تکلیف شود.

وی اظهارداشت: در این طرح اگر فردی همزمان از دولت طلبکار و بدهکار باشد با این اوراق تسویه می تواند بدهی و طلب خود را تعیین تکلیف کند.

بهنامی فر بیان کرد: این طرح برای نخستین بار سال گذشته در کشور با رقم ۳۶ میلیارد تومان انجام شد و امسال با ۱۷۶ میلیارد تومان در حال اجراست.

یک میلیارد و ۵۶۵ هزار دلار سرمایه گذاری خارجی در استان قزوین

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین افزود: یک میلیارد و ۵۶۵ هزار دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب برای قزوین محقق شده است که ۶۵ میلیارد دلار آن توسط ۴۰ شرکت و ۱۶ کشور در استان سرمایه گذاری شده است.

وی گفت: استان قزوین شرایط مناسبی برای حضور سرمایه گذاران فراهم کرده و اقتصاد صنایع استان با ورود ارز پویاتر از قبل خواهد شد.