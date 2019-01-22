رئیس سازمان اوقاف، شهادت محمدکاظم توحیدی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر در این پیام تسلیت آمده است: عروج ملکوتی و فقدان اندوهناک مرحوم مغفور شهید محمدکاظم توحیدی جانباز سرافراز سالیان دفاع مقدس و از کارکنان قدیمی و بااخلاص سازمان تبلیغات اسلامی را که پس از سالها تحمل صابرانه و شاکرانه بیماری و زحمات ناشی از مصدومیت و جانبازی به سرای باقی شتافت به حضور خانواده معزّز ایشان، بهخصوص فرزند گرامیشان در روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه و نیز به عموم همکاران آن شهید سعید در مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی تسلیت عرض میکنم.
بهراستی که جامه ایثار و شرف و جانبازی و شهادت زیبنده قامت بلندهمتانی چون شهید توحیدی است که در روزگار حماسه و دفاع از اسلام و انقلاب و وطن بهدور از وسوسههای دنیا و بیرغبت به جاذبههای آن، هم در جبهه رزم و هم در عرصه تبلیغ، لباس جهاد بر تن کردند و در صف مجاهدان فیسبیلالله قرار گرفتند و به حیاتی طیبه دست یافتند.
از خداوند رحمان و رحیم مسئلت دارم روح بلند شهید توحیدی عزیز را در جوار رحمت خود قرار داده و برای خانواده و بازماندگان محترمش اجر جزیل و صبر جمیل عنایت فرماید.
سیدمهدی خاموشی
