دستاوردهای انقلاب اسلامی در ۴۰ سالگی انقلاب برجسته شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام نورعلی دیلم، بعدازظهر سه شنبه در نشست رسانهای تبیین دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب اسلامی در حوزه مناطق قومی و مرزی در استان گلستان، اظهار کرد: تشکیل حکومت اسلامی یکی از آرزوهای دیرینه مسلمانان جهان بوده و به دلایل مختلفی تشکیل چنین حکومتی در برهه های طولانی دور از دسترس شده بود.
وی افزود: در سال ۵۷ در یک حرکت مردمی به فرماندهی امام راحل (ره)، انقلاب اسلامی پیروز شد و می توان گفت که سه ضلع مردم، رهبری و وحدت کلمه سبب پیروزی و دوام و بقاء انقلاب اسلامی است.
دیلم با اشاره به نقش ولایت فقیه در حفظ انقلاب، تأکید کرد: دشمن به دنبال تجزیه انقلاب اسلامی بود و از ابتدای انقلاب همواره برای زمینگیر کردن آن نقشه کشید و تلاش کرد.
معاون فرهنگی مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور تصریح کرد: دشمنان همچنین برای ۴۰ سالگی انقلاب خوابهایی دیده بودند که با بیداری مردم اتفاق نیفتاد.
وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر حضور مردم در صحنه های مختلف، اضافه کرد: دشمن به دنبال برجستهسازی ایرادها و مشکلات است و هر چند که در مسائل اقتصادی با برخی بیتدبیریها مشکلاتی وجود دارد اما باید متحد بود و در تمام عرصه ها حضور فعال داشت.
دیلم خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ایران باید بتواند در کنار برجستهسازی خدمات، مشکلات را آسیب شناسی کرده و آن ها را برطرف کند.
نظر شما