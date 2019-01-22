دستاوردهای انقلاب اسلامی در ۴۰ سالگی انقلاب برجسته شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‎الاسلام نورعلی دیلم، بعدازظهر سه شنبه در نشست رسانه‎ای تبیین دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب اسلامی در حوزه مناطق قومی و مرزی در استان گلستان، اظهار کرد: تشکیل حکومت اسلامی یکی از آرزوهای دیرینه مسلمانان جهان بوده و به دلایل مختلفی تشکیل چنین حکومتی در برهه های طولانی دور از دسترس شده بود.

وی افزود: در سال ۵۷ در یک حرکت مردمی به فرماندهی امام راحل (ره)، انقلاب اسلامی پیروز شد و می توان گفت که سه ضلع مردم، رهبری و وحدت کلمه سبب پیروزی و دوام و بقاء انقلاب اسلامی است.

دیلم با اشاره به نقش ولایت فقیه در حفظ انقلاب، تأکید کرد: دشمن به دنبال تجزیه انقلاب اسلامی بود و از ابتدای انقلاب همواره برای زمین‎گیر کردن آن نقشه کشید و تلاش کرد.

معاون فرهنگی مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور تصریح کرد: دشمنان همچنین برای ۴۰ سالگی انقلاب خواب‎هایی دیده بودند که با بیداری مردم اتفاق نیفتاد.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر حضور مردم در صحنه های مختلف، اضافه کرد: دشمن به دنبال برجسته‎سازی ایرادها و مشکلات است و هر چند که در مسائل اقتصادی با برخی بی‎تدبیری‎ها مشکلاتی وجود دارد اما باید متحد بود و در تمام عرصه ها حضور فعال داشت.

دیلم خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ایران باید بتواند در کنار برجسته‎سازی خدمات، مشکلات را آسیب ‎شناسی کرده و آن ها را برطرف کند.