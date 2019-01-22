۷۰۰۰ کارت معلولیت برای مددجویان بهزیستی استان سمنان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایزد پور بعدازظهر سهشنبه در دیدار با استاندار سمنان در محل استانداری ضمن بیان اینکه ۱۳ هزار معلول شناساییشده در استان تحت حمایت بهزیستی هستند، ابراز داشت: از این تعداد برای هفت هزار نفر تاکنون کارت معلولیت صادرشده است.
وی بابیان اینکه طی ششماهه نخست سال جاری یک هزار و ۴۴۸ معلول استان سمنان از وسایل کمک توانبخشی بهرهمند شدند، اضافه کرد: طی مدت مذکور برای شش هزار و ۶۷۴ نفر نیز خدمات توانبخشی ارائه شد و همه تلاشها در این اداره کل بر مبنای ارائه خدمات به جامعه هدف صورت میگیرد.
مدیرکل بهزیستی استان سمنان بابیان اینکه این سازمان در بحث کاهش آسیبهای اجتماعی نیز ورود جدی دارد، ابراز داشت: در حوزه پیشگیری از اعتیاد ۱۳ کمپ، ۱۲ مرکز سرپایی و دو مرکز گذری در حال ارائه خدمات لازم هستند.
ایزد پور بابیان اینکه در این سازمان برای معتادان بهبودیافته فرصت شغلی لازم فراهم میشود، تصریح کرد: بهمنظور توانمندسازی این دسته از افراد و همچنین حمایتهای اجتماعی با آموزشهای مهارتی تلاش شد تا فرصت شغلی لازم ایجاد شود.
وی بابیان اینکه بر همین مبنا برای ۴۰ نفر از بهبودیافتگان اشتغال لازم ایجادشده است، اضافه کرد: تلاش شد تا با تفاهمنامه بین آموزشوپرورش و فنی و حرفهای اشتغال و توانمندسازی مددجویان بهزیستی در اولویت قرار گیرد که باید گفت خدمات بهزیستی تنها منحصر به توانمندسازی افراد نیست بلکه پیشگیری از شیوع آسیبهای اجتماعی اعم از طلاق، اعتیاد و ارتقای سلامت روان در گروههای هدف جامعه بهزیستی را نیز در دستور کار دارد.
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