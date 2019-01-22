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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۱۰

فرماندار سلسله:

۲۰۶ روستای شهرستان سلسله از اینترنت پرسرعت بهره‌مند می‌شوند

۲۰۶ روستای شهرستان سلسله از اینترنت پرسرعت بهره‌مند می‌شوند

الشتر- فرماندار سلسله گفت: ۲۰۶ روستای شهرستان سلسله از اینترنت پرسرعت بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، شریف خسروی ظهر امروز سه شنبه در مراسم افتتاح همزمان ۵۲ طرح برق رسانی روستایی لرستان در روستای «دارونه» سلسله گفت: تنها یک روستای بالای ۳ خانوار بدون برق در سلسله داریم که امیدواریم در اعتبارات سال آینده به این روستا توجه شود و اعتبار مورد نیاز برق رسانی به آن تامین شود.

وی با بیان اینکه با پیگیری مسئولان استانی و شهرستانی ۲۰۶ روستای شهرستان سلسله به اینترنت پر سرعت مجهز می شوند، تصریح کرد: همچنین ۳۷ روستای دیگر نیز تا شهریور ۹۸ از اینترنت پر سرعت بهره مند می شوند و عملا سلسله به یک شهرستان مجهز اینترنت پرسرعت تبدیل می شود.

کد مطلب 4520878

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