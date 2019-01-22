به گزارش خبرنگار مهر، شریف خسروی ظهر امروز سه شنبه در مراسم افتتاح همزمان ۵۲ طرح برق رسانی روستایی لرستان در روستای «دارونه» سلسله گفت: تنها یک روستای بالای ۳ خانوار بدون برق در سلسله داریم که امیدواریم در اعتبارات سال آینده به این روستا توجه شود و اعتبار مورد نیاز برق رسانی به آن تامین شود.

وی با بیان اینکه با پیگیری مسئولان استانی و شهرستانی ۲۰۶ روستای شهرستان سلسله به اینترنت پر سرعت مجهز می شوند، تصریح کرد: همچنین ۳۷ روستای دیگر نیز تا شهریور ۹۸ از اینترنت پر سرعت بهره مند می شوند و عملا سلسله به یک شهرستان مجهز اینترنت پرسرعت تبدیل می شود.