به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن تولد بیست سالگی مجله ادبی فرهنگی آزما با حضور جمعی از اهالی ادبیات و فرهنگ در کتابفروشی نشر رود برگزار شد.

اولین سخنران این مراسم هوشنگ اعلم سردبیر این ماهنامه بود که ضمن بیان سختی‌های انتشار آزما به عنوان یک مجله مستقل گفت: هیچ‌وقت به این فکر نیافتادیم که وارد فاز انتشار مطالب سیاسی بشویم چون سیاست در ذاتش با فرهنگ اصیل سازگاری ندارد. ما دی‌ماه سال ۷۷ کارمان را شروع کردیم. تنها هم شروع کردیم و به کاری که می‌کردیم باور داشتیم. فکر می‌کنم این جشن و حضور افرادی که در آن حضور دارند، به این معنی باشد که راه را درست آمده‌ایم.

ندا عابد مدیرمسئول این مجله هم به عنوان سخنران دوم برنامه گفت: شاید باید این مراسم را در سالن بزرگ‌تری برگزار می‌کردیم اما نکته مهم‌تر همدلی و کنار هم بودن است که اساسی‌ترین نیاز ماست. این کتابفروشی هم محلی برای تبادل فرهنگ است. کار آزما هم تلاش برای فرهنگ‌سازی بوده. به همین دلیل همین کتابفروشی بهترین مکان برای برگزاری جشن تولدش بود.

وی افزود: نمی‌دانم با این وضع کاغذ و هزینه‌ها تا چه زمانی دوام می‌آوریم ولی خوشحالیم که تا این‌جا را آبرومند آمدیم و هر گز سعی نکردیم با تخطئه افراد و جریان‌ها و یا وابستگی به جایی راهمان را ادامه دهیم و از اصول کار حرفه‌ای عدول کنیم. شاید آزما در ادامه تک رنگ شود، شاید صفحاتش کم شود ولی عزممان این است که متوقف نشود.

محمود دولت‌آبادی نیز در بخشی از این مراسم گفت: اگر اهل فرهنگ را به حال خودشان بگذارند و دست از سانسور بردارند، آن‌ها کارشان را بلدند چون مردم و مخاطبان برای اهل فرهنگ مهم هستند. نمونه‌ خوب این اهمیت به مخاطب، مجله آزماست.

اسدالله امرایی نیز پس از دولت‌آبادی، از وجود سازوکار در کشورهای دیگر گفت که نمادهای فرهنگی‌شان را تا سال‌ها حتی بعد از نبود بنیانگذارنشان حمایت و حفظ می‌کنند. امرایی گفت: مجله آزما امروز بیست ساله شده و دیگر وقت سربازی‌رفتنش رسیده!

علی‌اکبر قاضی‌زاده روزنامه‌نگار پیشکسوت نیز از دیگر سخنرانان این مراسم بود که گفت: وقتی شنیدم همکار قدیمی‌ام هوشنگ اعلم و خانم عابد این مجله را منتشر می‌کنند باورم نمی‌شد چند شماره بیشتر دوام بیاورد. خوشحالم که تا ۲۰ سالگی آزما رسیده‌اند. طی ۵۰ سال کار مطبوعاتی، کاملا با سختی‌های این کار آشنا هستم و دست همه‌ کسانی را که مجله و رسانه‌ مستقل دارند و با سختی کار می‌کنند می‌فشارم و می‌بوسم. چون کارستان می‌کنند.

پس از قاضی‌زاده گیتا گرکانی مترجم و نویسنده گفت: بارها وقتی مشکلات مختلف گریبان مجله را می‌گرفت با خودم می‌گفتم این بار دیگر انتشار مجله متوقف می‌شود. ولی هر بار آزمائیان دوباره برخاستند و امیدوارم این ایستادن مانا باشد.

محمدرضا اصلانی، لیلی گلستان حافظ موسوی و محمدعلی شاکری‌یکتا هم در این برنامه به بیان سخنانی پرداختند و درباره برخی چهره‌های ادبی چون محمود عبادیان، محمود استادمحمد و ابوالحسن نجفی که با مجله آزما همکاری داشتند و امروز در قید حیات نیستند، یاد کردند.