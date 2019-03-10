شماره نوروزی مجله آزما با پرونده فرهنگ قلدری روی پیشخوان آمد

به گزارش خبرنگار مهر، صد و سی و ششمین شماره ماهنامه فرهنگی اجتماعی آزما، ویژه اسفند ۹۷ و فروردین ۹۸ به‌تازگی منتشر شده و روی پیشخوان مطبوعات آمده است.

پیش از مطلبی که مربوط به جمع‌بندی فرهنگی سال ۹۷ است، سرمقاله «بحران فرهنگی و خاموشی اندیشه» و مطلب «آغاز همیشه از زیر صفر» در کنار گزارشِ کوتاه یک‌صفحه‌ای «جوایز ادبی مستقل در گوشه و کنار دنیا» ‌ چاپ شده است. اما مطلب جمع‌بندی سال ۹۷ که با عنوان «سالی که گذشت» چاپ شده، ‌ دربرگیرنده گفتگوها یا مطالب کوتاهی از اسدالله امرایی، سعید نوری، مهسا دهقانی‌پور، یونس تراکمه و رضا باری‌پور است.

«یک دیدار اتفاقی با ژان کلود کریر!»، گزارش مراسم تولد ۲۰ سالگی مجله آزما با عنوان «لختی نفس به شادی، در پس رنج‌های ماندگار» و مطالبی درباره گرامیداشت دو استاد درگذشته در سال ۹۷ محسن ابوالقاسمی و یدالله ثمره از دیگر مطالبی هستند که در این شماره آزما چاپ شده‌اند. گفتگو با محمد بلوری، پدر حوادث‌نویسی مطبوعات ایران هم پس از این مطالب چاپ شده است.

گفتگوی بعدی این شماره با حافظ موسوی است که به بهانه چاپ کتاب «آنتولوژی شعر اجتماعی ایران» انجام شده و با تیتر «اگر ساواک شعر را می‌فهمید» چاپ شده است.

پرونده اصلی این شماره آزما «فرهنگ قلدری و قلدری فرهنگی» است که دربرگیرنده گفتگوها و مطالبی از ناصر فکوهی، علی‌اکبر قاضی‌زاده و سیف‌الله صمدیان است.

در بخش یادداشت این شماره مجله مذکور، خوانشی از مجموعه‌شعر جدید ضیاءموحد با عنوان «درک عمیق زیبایی در ژرفای مرگ» درج شده که نویسنده مطلب پس از آن، گفتگویی هم با موحد داشته که در ادامه چاپ شده است. این گفتگو با عنوان «حرفی برای دیدن و بوییدن!» چاپ شده است. پس از تعدادی از شعر شاعران ایرانی و خارجی هم که در بخش بعدی چاپ شده، در قسمت «نقد داستان» یکی از مطالب سیاسی واسلاو هاول رئیس‌جمهور فقید جمهوری چک با عنوان «واسلاو هاول و قانونِ تسویه‌حساب‌های سیاسی» درج شده است. مطلب بعدی هم «نوشتن با سرعت سیصد کیلومتر در ساعت» است که در بخش «نقد» به چاپ رسیده است.

پایان‌بخش مطالب این مجله تعدادی داستان تالیف و ترجمه و همچنین معرفی تعدادی از آثار جدید بازار نشر ایران است.

این مجله با ۶۶ صفحه و قیمت ۱۲ هزار تومان منتشر شده است.