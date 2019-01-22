اسامی کارکنان سرویس مخفی روسیه در اختیار جاسوس آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان.بی.سی، «ولادیمیر ژربنکوف»، وکیل «پل ویلان»، شهروند آمریکایی که به اتهام جاسوسی در بازداشت دولت روسیه به سر می‌برد، اعلام کرده که علت بازداشت موکل او به دلیل در اختیار داشتن یک فلش‌درایو حاوی اطلاعات سری است.

ولادیمیر ژربنکوف در این ارتباط گفت: پل ویلان از محتویات این حافظه بی خبر بوده و فکر کرده است حاوی اطلاعاتی درباره مسایل فرهنگی خواهد بود.

وکیل جاسوس آمریکایی در عین گفته که فلش درایو مذکور در اتاق هتل به دست او رسیده است.

پیش از این برخی منابع روسی گفته بودند که فلش‌درایو توقیف شده از شهروند آمریکایی حاوی نام تمام کارکنان سرویس مخفی روسیه بوده است.

ژربنکوف همچنین افزوده است که پل ویلان از اطلاعات داخل این فلش‌درایو آگاهی نداشته و حتی فرصت نگاه کردن به آن را هم پیدا نکرده است، زیرا خیلی زود پس از دسترسی به آن فلش بازداشت می‌شود.

صبح امروز همچنین اعلام شد که دادگاهی در روسیه با درخواست آزادی موقت پل ویلان، شهروند آمریکایی بازداشت شده در روسیه به قید وثیقه مخالفت کرده و براساس حکم دادگاه، ویلان که از سوی دستگاه امنیتی روسیه متهم به جاسوسی است، در زندان باقی خواهد ماند.

پل ویلان، ۴۸ ساله از هفتم دی ماه به اتهام جاسوسی در بازداشت سرویس امنیتی روسیه است.