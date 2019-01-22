به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی بعداز ظهر امروز در برنامه رو در رو شبکه چهار سیما، پیرامون عملکرد و دستاوردهای فناوری هسته ای در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی اظهار داشت: در فناوری هسته ای به جایی رسیدیم که در همه امور هسته ای می توانیم بگوئیم خودمان طراحی می کنیم.

وی گفت: امروز با تراکم تجارب ۳۰ ساله خود توانسته ایم قوانین علم مواد، فیزیک و سیالات را در قالب نرم‌افزار تهیه کنیم و آنها را راستی آزمایی کنیم و این به دست مهندسین ما می رسد و این را می گویند علم هسته ای که از آن برخورداریم.

صالحی با بیان اینکه اگر تحقیق و توسعه نبود این دستاوردها و پیشرفت ها را نداشتیم، افزود: همین الان از شرکت توانا به این برنامه آمدم، دلم می خواست دوربین تلویزیون بود و می دید که چه دستاوردهایی را جوانان آن شرکت بدست آورده اند.

رئیس سازمان انرژی اتمی بیان کرد: ما به جایی می رسیم که علم هسته ای را در اختیار بگیریم و از قوانین فیزیک و دیگر قوانین مرتبط به خوبی استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: ما در تحقیق و توسعه هیچ محدودیتی نداریم و تنها محدودیت ما در ماشین های سانتریفوژ هست که انواعی دارد، ما پذیرفتیم در یک برهه هشت ساله روی انواع سانتریفوژ ها آزمایشاتی انجام بدیم و البته به لحاظ سخت افزاری IR۸ را می توانیم داشته‌ باشیم.

صالحی گفت: یک سانتریفوژ از زمانی که بخواهد از طرح اولیه تا بهره برداری برسد برای اروپایی ها هشت سال زمان می برد و برای ما ده سال زمان می برد.

معاون رئیس جمهور گفت: ما در سه سال اخیر با اینکه گاز هم به سانتریفوژ IR۸ تزریق کردیم ولی هر روز مشکلاتی را در آن می بینیم و باید آزمایشات بسیاری انجام شود و از همه آنها موفق بیرون آید تا به تولید انبوه برسد. ما همین الان توان تولید انبوه آن را داریم.

می توانیم طراحی سوخت ۲۰ درصد را داشته باشیم

وی در خصوص طراحی سوخت ۲۰ درصد، ادامه داد: همانطور که بنزین انواعی دارد مثلا یورو یک و دو دارد، سوخت هسته ای هم با مرور زمان بهتر و جدیدتر می شود، یعنی ابعاد و شکل آن تغییر می کند. سوخت ۲۰ درصد را در راکتور تهران شروع کردیم و داشتیم و بر اساس مهندسی معکوس هم آن را انجام دادیم که کار سختی هم بود و این کار بر اساس تاکید رهبری بود که گفتند خودتان انجام دهید.

صالحی افزود: خاطرم هست زمانی خانم شرمن به من گفت ما از دیدن مهندسان شما و پیشرفت هایی که بدست آوردید حیرت زده شدیم. الان خودمان به این رسیدیم که می توانیم طراحی سوخت ۲۰ درصد را داشته باشیم.

وی در خصوص راکتور آب سنگین اراک گفت: راکتور اراک چاله ای دارد و مخزنی در آن هست که سوخت وارد آن می شود، مخزن را خارج کردیم تا مخزن جدیدی طراحی کنیم. ما سه سال است که می گوییم داخل راکتور اراک بتن نریختیم. ببینید، ما از ابتدا لوله های مشابه آن را خریداری کردیم ولی آن زمان معذوریت هایی بود که نمی توانستم این موضوع را مطرح کنم و فقط یک نفر، آن هم عالی ترین مقام نظام از آن مطلع بود.

صالحی افزود: برخی با فتوشاپ داخل راکتور سیمان ریختند و عکس آن را منتشر کردند که اینها سیمان ریختند و صنعت هسته ای را به نابودی کشاندند و من متعجبم که هنوز هم در نماز جمعه این موضوع را مطرح می کنند که ما سیمان ریختیم ولی این واقعیت ندارد.

معاون رئیس جمهور بیان کرد: طراحی راکتور اراک، یک مدل قدیمی روسی بود که روی آن کار کرده بودیم. با ایرادی که طرف مقابل در خصوص راکتور آب سنگین اراک از ما گرفت مبنی بر تولید هشت کیلو پلوتونیوم برای تولید سلاح هسته ای که اصلا ما قصد چنین کاری را نداشتیم و نخواهیم داشت، احساس کردیم فرصت مناسبی بود برای طراحی مجدد این راکتور و گفتیم به آنها که شما باید طراحی ما را تایید کنید و همین هم شد.

صالحی افزود: طراحی مفهومی را انجام دادیم و با همکاری آمریکا و چین این کار جلو رفت و مرحله به مرحله مهر تایید آنها را هم داشتیم، الان بخش قابل توجه طراحی تفصیلی هم انجام شده که به امید خدا روند پیشرفت ادامه دارد.

برای سوخت بوشهر ما تازه توانستیم به تولید و ساخت غلاف آن دست پیدا کنیم

رئیس سازمان انرژی اتمی در خصوص محدودیت اورانیوم ایران در برجام، بیان کرد: فرض کنید اورانیوم را ۴ درصد غنی کنیم، چه کار باید کنیم؟ ما همان زمان ۱۰ تن اورانیوم غنی سازی شده داشتیم ولی باید اینها را تبدیل به سوخت نیروگاه بوشهر می‌کردیم ولی همینطوری فقط آنها را غنی سازی و انبار می کردیم. سوال این است که آیا سوختی ساختیم که بتوانیم با اطمینان خاطر به نیروگاه بوشهر بفرستیم؟ خیر. برای این مساله خیلی باید کار کرد.

وی ادامه داد: قدرت نیروگاه بوشهر ۱۰۰۰ مگاوات است، اگر سوخت شما مناسب نباشد فاجعه پیش می آید. باید تمانی مراحل آزمایشات سوخت با موفقیت انجام شود تا بتوانید آن سوخت را برای نیروگاه بوشهر استفاده کنید. همانطور که گفتم تولید یک سانتریفیوژ حداقل هشت سال زمان می برد؛ تولید سوخت هم خیلی زمان می برد. یکی از مهمترین قسمت های سوخت، غلاف است که باید تحمل خاصی در برابر حرارت و فشار راکتور داشته باشد و ما این اواخر توانستیم با جنس خاصی که آن غلاف دارد، آن را تولید کنیم. بنابراین ما قدم به قدم در حال پیشرفت هستیم و اگر کسی خلاف این را می گوید احتمالا مطلع نیست.

صالحی گفت: خاطرم هست زمانی یک پروژه ای را داشتیم؛ من به مسولان بالا دستی گفتم هشت سال زمان می برد، برخی گفتند ۵ ساله تمام می کنند اما خب با چه وضعیتی از نظر علمی شما این را مطرح می کنید؟

معاون رئیس جمهور گفت: برای سوخت بوشهر ما تازه توانستیم به تولید و ساخت غلاف آن دست پیدا کنیم که این هم بماند چطور شد که به آن رسیدیم.

وی در خصوص اینکه گفته می شود برجام به بحث هسته ای آسیب زده و موجبات عقب افتادگی آن را ایجاد کرده‌است، افزود: شما ببینید، مقام معظم رهبری اصلا اجازه نمی‌دادند که صنعت هسته ای متوقف شود. باید دید صنعت هسته ای چیست؟ یک بخش آن اکتشاف و استخراج است، امروز اکتشاف های ۷۸ درصد کشور تمام شده است، این یک افتخار برای کشور است و ما به عناصر معادن دیگری دست پیدا کردیم، میلیاردها تن دخایر آهن برای سازمان ایمیدرو کشف کردیم، این دست آورد انرژی اتمی برای سازمان های دیگر است و با قدرت این موضوع جلو می رود.

بتن ریزی ۲ نیروگاه جدید بوشهر اوایل تابستان سال آینده

صالحی بیان کرد: انشاالله هفته دیگه ۱۰ و ۱۱ بهمن به اردکان می روم و ۳۰ تن اورانیوم کیک تولید شده ایران را حمل می‌کنیم که به اصفهان برود. یعنی اردکان ما راه افتاده است، بنابراین اگر صنعت هسته ای کند است دلیلی بر آن بیاورند، همینطوری که نمی توان حرفی زد.

وی بیان کرد: بخش دیگر صنعت هسته ای، ساهت نیروگاه است، ما ساخت ۲ نیروگاه جدید بوشهر را داریم که بیش از ده میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است. انشالله اوایل تابستان آینده بتن ریزی این نیروگاه ها را داریم. آیا پیش از این نیروگاهی می توانستیم بسازیم؟

صالحی افزود: بحث سوم در صنعت هسته ای، تحقیق و توسعه است، ما سانتریفوژ های IR۴ و IR۲m را تمام کردیم و می‌توانیم تولید انبوه کنیم، بیش از ده سال زمان برد تا توانستیم این دو ماشین را به تولید انبوه برسانیم. هنوز ما بعد از هشت سال آزمایشات IR۶ را داریم و نمی توانیم به مرحله تولید انبوه ببریم و به همین ترتیب برای IR۸ هم زمان لازم داریم که آزمایشات مختلف انجام شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی در خصوص محدودیت غنی سازی ۲۰ درصد گفت: یکی از محدویت هایی که پذیرفتیم این بود که فعلا غنی سازی ۲۰ درصد را کنار بگذاریم ولی نه اینکه از آن صرف نظر کنیم، ما به اندازه کافی سوخت برای چند سال نیروگاه تهران داریم، ما الان توانایی تولید سوخت ۲۰ درصد را داریم.

وی بیان کرد: پس از فرمان ۱۴ خرداد رهبری به سازمان انرژی اتمی و دستورات رئیس جمهور به سازمان، مبنی بر تولید پیشران هسته ای که پیشرفت های خوبی داریم و قدم های بلندی برداشتیم در این زمینه، ولی فعلا قصد گزارش آن را نداریم و در این حد بگویم که به لطف الهی ما به سرعت در حال پیشرفت هستیم و به نحوی عمل کردیم که طرف مقابل هم نمی تواند ایرادی بگیرد که این هم از هشیاری نظام اسلامی ایران است. طرف مقابل می داند پیشران هسته ای یعنی چی؟

آمریکا و اروپا بدعهد هستند

صالحی گفت: ما تنها کشور در حال توسعه دنیا هستیم که اعلام کردیم می خواهیم پیشران هسته ای بسازیم؛ برزیل به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده بود ولی عقب نشینی کرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: رهبری فرمودند مقدمات ۱۹۰هزار سو را فراهم کنید، ما از یکی از مسئولین تقاضا کردیم به زودی از نطنز بازدید کنند و سالن سانتریفیوژ مدرنی که باید هفت یا هشت سال دیگر می ساختیم را با حضور دوربین صدا و سیما ببینند. زمانی که گفتگوهای هسته ای انجام میشد ما بی سرو صدا آن سالن را ساختیم و البته کار خلافی هم نبود و در چارچوب مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی بود ولی جایی اعلام نکردیم که سرو صدا شود. این سالن فوق مدرن می‌تواند IR۶ و IR۴ تولید کند، ظرفیت آن حدود ۶۰ ماشین است.

وی گفت: شما ببینید IR۶ که سوی آن ۱۰ است ۶۰ تا باشد می شود ۶۰۰ سو در روز و ۱۸۰۰۰ سو در ماه و اگر ۱۰ ماه کار کند می شود ۱۸۰ هزار سو، پس ما این توانایی را بالقوه داریم.

وی بیان کرد: یازده سال بود UCF اصفهان خوابیده بود و ارتباطی هم با برجام نداشت، یکی بپرسد که چرا UCF اصفهان خوابیده بود؟ برای اینکه اورانیوم طبیعی برای تبدیل کردن به UF۶ نداشتیم، اما بعد از برجام توانستیم ۴۰۰ تن به اورانیوم خود اضافه کنیم. الان در حال نوسازی آن هستیم، این آیا توقف هسته ای است؟ در حال ساخت دو نیروگاه هستیم، UCF اصفهان را بعد از ۱۱ سال دوباره راه انداختیم، سالن تولید سانتریفیوژ را ساختیم و کارهای دیگر.

صالحی در خصوص وضعیت اخیر روابط میان ایران و اروپا و بد عهدی های آنها، بیان کرد: اینکه اظهر من شمس است که آمریکا و اروپا بد عهد هستند و ما با اقداماتی که انجام دادیم و اینکه گفته شده خلاف برجام هم نباشد و خدا رو شاکرم که بحث فنی برجام اینقدر جای خالی دارد که ما بتوانیم کارهایی را انجام دهیم و طرف مقابل هم نمی تواند بگوید خلاف برجام است.

غنی‌سازی خود را داریم

رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این سوال که منافع ماندن ایران در برجام چیست؟ گفت: شما قبل از برجام را ببینید، آن زمان من در وزارت خارجه بودم، کشتی های ما چه بازرگانی و چه نفت کش ها متوقف بود، صدور نفت ما به زیر یک میلیون رسیده بود، به کشورهای مختلف می رفتم که بتوانیم بحث تحریم را دور بزنیم، کشتی های ما برای آوردن مایحتاج مردم باید به کشورهای دیگر می رفت و با لج آن را به کشور می رساندیم، این شرایط ما بود. حالا اینکه چطور دلار وارد کشور می کردیم، اینکه بدهی های خود را نمی توانستیم پرداخت کنیم و امثال اینها بماند.

وی ادامه داد: اما الان کشتی های ما در حال فعالیت است، حداقل از نظر خرید مایحتاج مشکلات سابق را نداریم، اجماع جهانی علیه ما نیست و قطعنامه ای علیه ایران نیست که ابزار دست آنها باشد، آن زمان کشورهای دوست هم کمکی نمی توانستند انجام دهند.

صالحی در پایان خاطرنشان کرد: من مسئول فنی هستم و به لحاظ فنی باز هم میگویم ما چیزی را از دست ندادیم و این را تاریخ شهادت خواهد داد، ما اکتشاف و استخراج خود را انجام می دهیم و غنی سازی خود را داریم، به صنایع دیگر خدمات می رسانیم، سانتریفیوژهای جدیدی می سازیم و همه کارهایی که باید را انجام می دهیم اما طبق یک آهنگ درست.