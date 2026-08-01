آرمان الهی صاحب نشان برنز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های رده بندی و فینال ۵ وزن اول کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان امروز در شهر باکو کشور آذربایجان برگزار شد.

در وزن ۵۵ کیلوگرم، آرمان الهی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۶ بر ۴ مورات از قزاقستان را شکست داد و به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۱ مغلوب جهانگیر تولکونوف از ازبکستان شد، اما با توجه به راهیابی این کشتی‌گیر به دیدار فینال، الهی به مرحله شانس مجدد راه پیدا کرد.

وی در این مرحله شومیکو از مجارستان را با نتیجه ۷ بر صفر شکست داد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۲ داویت بالویان از ارمنستان را مغلوب کرد و به مدال برنز رسید.