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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۱

کشتی آزاد نوجوانان جهان- آذربایجان

آرمان الهی صاحب نشان برنز شد

آرمان الهی صاحب نشان برنز شد

در رقابت‌های کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان به میزبانی آذربایجان آرمان الهی به مدال برنز رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های رده بندی و فینال ۵ وزن اول کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان امروز در شهر باکو کشور آذربایجان برگزار شد.

در وزن ۵۵ کیلوگرم، آرمان الهی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۶ بر ۴ مورات از قزاقستان را شکست داد و به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۱ مغلوب جهانگیر تولکونوف از ازبکستان شد، اما با توجه به راهیابی این کشتی‌گیر به دیدار فینال، الهی به مرحله شانس مجدد راه پیدا کرد.

وی در این مرحله شومیکو از مجارستان را با نتیجه ۷ بر صفر شکست داد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۲ داویت بالویان از ارمنستان را مغلوب کرد و به مدال برنز رسید.

کد مطلب 6905484
سیده فرزانه شریفی

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