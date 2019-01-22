سعدی شیرازی قرنها قبل به جلب سرمایه خارجی توجه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین نشست از سلسله نشست های برخوان سعدی در مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس برگزار شد.

یک استاد دانشگاه شیراز و پژوهشگر ادبیات سخنران در بیست و دومین نسشت سعدی شناسی که شامگاه سه شنبه برگزار شد، با بیان این که سعدی با سخنانی از جمله «نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود» یا «گنج خواهی در طلب رنجی ببر» بارها بر حرفه و تلاش تاکید کرده است، گفت: نکات ظریفی در این مورد هم می‌توان در آثار سعدی دید که گواهی بر طراوت همیشگی کلام سعدی است.

استاد دانشگاه شیراز برای تکمیل این مطلب افزود: شیخ اجل علاوه براین که تاکید دارد که کار راباید به افراد متخصص سپرد تا نتیجه خوبی گرفت.

کرمی ادامه داد: اهمیت انگیزه و هدف در پیشه، اهمیت نظارت بر کارگزاران و عملکرد آن‌ها، توجه به بازنشستگان، توجه به جلب سرمایه خارجی از جمله نکاتی است که شیخ اجل قرن‌ها قبل به آن توجه کرده است.

این پژوهشگر دانشگاه شیراز، سعدی را ادیبی بی مانند برشمرد که سخنانش با زندگی بشر گره خورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست‌های سعدی شناسی به همت انجمن فرهنگ و ادب شیراز و با همکاری مرکز سعدی شناسی و مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس برگزار می‌شود.