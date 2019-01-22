به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، از میان فیلم‌هایی که به فهرست نامزدهای اسکار ۲۰۱۹ راه یافتند فیلم «روما» ساخته آلفونسو کوارون و «سوگلی» ساخته یورگوس لانتیموس هر یک در ۱۰ بخش نامزدی اسکار را کسب کرده‌اند. جالب این که «روما» در مکزیک ساخته شده و «سوگلی» در بریتانیا و محصول مشترک بریتانیا و آمریکاست.

اما نکته‌های خاص این دوره از نامزدها را شاید بتوان چنین برشمرد:

«روما» نامزدی بهترین فیلم اسکار را برای نخستین بار برای نتفلیکس به ارمغان آورد. نتفلیکس تاکنون ۱۴ بار با آثارش نامزدی اسکار را کسب کرده و دو جایزه در سال ۲۰۱۴ دریافت کرده است اما هرگز به بخش بهترین فیلم راه نیافته بود.

در حالی که «روما» نامزدی در بخش‌های بهترین کارگردان، بهترین بازیگر نقش اصلی، بهترین فیلم‌نامه اوریجینال، بهترین فیلم خارجی زبان، بهترین طراحی تولید، بهترین تدوین و میکس صدا، و بهترین بازیگر زن نقش مکمل را کسب کرد و یک نامزدی نیز در بخش بهترین فیلمبرداری به دست آورد اما هیچ یک از این نامزدها برای نتفلیکس اولین نبود و در واقع آنچه «روما» برای نتفلیکس به ارمغان آورد برای نخستین بار نامزدی در بخش «بهترین فیلم» بود.

از سال ۲۰۱۴ که نتفلیکس با «میدان» راهی رقابت‌های اسکار شد تاکنون ۱۴ نامزدی اسکار کسب کرده بود که از آن میان ۷ مورد برای مستند بلند بود در سال ۲۰۱۷ نیز برای «ایکاروس» جایزه این بخش را از آن خود کرد. این کمپانی ۳ نامزدی نیز برای مستند کوتاه در کارنامه دارد که سال ۲۰۱۷ برای «کلاه سفیدها» جایزه این بخش را هم دریافت کرد.

یک موفقیت دیگر برای مکزیک

در عین حال نامزدی «روما» ‌در بخش فیلم خارجی زبان نهمین نامزدی برای مکزیک در این بخش است. این کشور در سال‌های ۱۹۶۰، ۱۹۶۱، ۱۹۶۲، ۱۹۷۵، ۲۰۰۰، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ نامزد بخش فیلم خارجی زبان شده بود.

کسب نامزدی در چهار بخش اصلی

در همین حال کوارون پنجمین فردی است که تاکنون در تاریخ اسکار موفق شده که در ۴ بخش مختلف اصلی برای یک فیلم نامزد شود. وارن بیتی دو بار این موفقیت را در سال ۱۹۷۸ برای «بهشت نمی‌تواند منتظر بماند» و «سرخ‌ها» ‌در سال ۱۹۸۱ کسب کرده بود که نامزدی در بخش بهترین فیلم، فیلمنامه غیراقتباسی، مرد نقش اصلی و بهترین کارگردان بود. اورسون ولز نیز سال ۱۹۴۲ برای «همشهری کین» نامزدی بهترین فیلمنامه اوریجینال، بهترین فیلم، بهترین کارگردان و بهترین بازیگر را کسب کرد.

تهیه کننده «روما» ‌یعنی گابریلا رودریگز نیز نخستین زن اسپانیایی است که نامزدی اسکار بهترین فیلم را کسب می‌کند.

موفقیت یک فیلم سیاه و سفید

آخرین فیلم سیاه و سفیدی که به عنوان بهترین فیلم اسکار انتخاب شد «آرتیست» در سال ۲۰۱۲ بود. تنها دو فیلم سیاه و سفید دیگر این جایزه را دریافت کرده‌اند که شامل «آپارتمان» بیلی وایلدر در سال ۱۹۶۰ و «فهرست شیندلر» استیون اسپیلبرگ در سال ۱۹۹۴ است.

کسب نامزدی کارگردانی و فیلمبرداری با هم

از سال ۱۹۶۶ این نخستین بار است که چند فیلم سیاه و سفید در یک سال چنین موفقیت‌هایی را کسب می‌کنند. در عین حال «جنگ سرد» برای پاولیکوفسکی هم نامزدی بهترین فیلمبرداری و هم بهترین کارگردانی را به همراه داشته است و کوارون نیز با «روما» در این دو بخش نامزد شده است. این اولین بار است که هم زمان دو کارگردان در این دو بخش نامزد اسکار شده‌اند.

«روما» با کسب جوایز سال از جمله دو جایزه گلدن گلوب، شیر طلای جشنواره فیلم ونیز، ۴ جایزه از منتخب منتقدان، یک جایزه فیپرشی ویژه، و فهرستی از راه‌یافتن‌ها در میان ۱۰ فیلم برتر سال، نشان داده که از فیلم‌های محبوب سال است.

ناکامی کره جنوبی

در عین حال فیلم تحسین شده «سوزاندن» از سینمای کره جنوبی به فهرست نامزدهای بخش اسکار خارجی زبان راه نیافت تا این کشور حتی برای اولین بار نتواند نامزدی این بخش را به دست آورد.

آکادمی فیلم لی چانگ-دونگ را که برمبنای داستانی کوتاه از هاروکی موراکامی شکل گرفته، نادیده گرفت. با وجود این که این فیلم به ۵ فیلم نهایی راه نیافت اما صنعت فیلم کره و دوست داران سینما به این فیلم می‌بالند.

پلنگ سیاه با موفقیت تاخت

یکی دیگر از اتفاق‌های خاص امسال انتخاب «پلنگ سیاه» به عنوان نخستین فیلم در تاریخ سینماست که در حالی نامزدی اسکار را کسب کرده که از داستانی مصور اقتباس شده است. این نخستین افتخار برای کمپانی مارول است که فیلمی از کتاب کمیک نامزدی بهترین فیلم سال را کسب می‌کند. فیلم رایان کوگلر فروشی ۱.۳ میلیارد دلاری راسسکب کرد و علاوه بر نامزدی بهترین فیلم در بخش بهترین طراحی لباس، بهترین طراحی تولید، تدوین صدا، میکس صدا، موسیقی و ترانه نامزد اسکار شد.

حتی سال ۲۰۰۸ فیلم تحسین شده کریستوفر نولان یعنی «شوالیه تاریکی» نیز نامزدی بهترین فیلم اسکار را کسب نکرده بود.

ماه آگوست امسال آکادمی با وضع قانون جدیدی فیلم‌های مردم پسند را مجاز به حضور در این بخش کرد.

اولین نامزدی کارگردانی برای اسپایک لی

در عین حال با معرفی نامزدهای امسال اسپایک لی برای نخستین بار به فهرست بهترین کارگردان‌های سال راه یافت. او برای فیلم «کوکلاکس کلان سیاه‌پوست» این جایگاه را به دست آورد.